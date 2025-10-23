Peste jumătate dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale. Mulți sunt nepregătiți. Studiu

Un nou studiu național realizat de World Vision România în parteneriat cu TikTok arată că, deși 51% dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, aproape 70% nu au încredere încă în abilitățile lor de a-i susține atunci când navighează online. Mai mult, deși aproape 90% dintre părinți afirmă că adolescenții lor sunt dispuși să discute cu ei despre experiențele lor online, multe familii nu consideră că au instrumentele și cunoștințele necesare pentru a transforma aceste conversații într-o formă de sprijin real.

World Vision România și TikTok și-au unit forțele pentru a încuraja famillile să poarte conversații autentice despre experiența online și să stabilească împreună limite sănătoase în mediul digital – folosind în același timp activ instrumentele de siguranță disponibile pe platformă.

În medie, aproximativ 46% dintre părinți fie nu știu despre existența funcțiile de control parental pe principalele platforme, fie nu știu cum să le utilizeze;

Aproximativ 70% dintre părinți declară că nu au încredere în propria capacitate de a-și ajuta copiii să navigheze în siguranță în mediul online;

Părinții consideră că discuțiile în familie și regulile stabilite (30,8%) sunt percepute ca cea mai eficientă formă de control parental – subliniind importanța unor conversații sănătoase și bine gestionate între părinți și adolescenți: 51% dintre părinți discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea platformelor sociale; 77% dintre aceștia monitorizează, de asemenea, activitatea online a copiilor lor;

Utilizarea instrumentelor de control parental crește odată cu nivelul de educație – de la 33% în rândul părinților cu studii primare, la 76% în rândul celor cu studii postuniversitare;

Școala este principala sursă de informare pentru părinții mai tineri (63% sub 35 de ani), în timp ce în cazul părinților cu vârsta peste 55 ani, acesta are o importanță mai redusă (49%);

Părinții tineri (sub 35 de ani) au mai multă încredere în instrumentele de control parental (74%) comparativ cu cei peste 55 de ani (47%);

Părinții din mediul urban, cu un nivel de educație superior, sunt mai expuși mesajelor din mass-media despre riscurile și pericolele din mediul online;

Părinții mai în vârstă își evaluează mai slab abilitățile digitale comparativ cu cele ale copiilor (doar 20% consideră că au abilități mai bune sau egale) în timp ce procentul ajunge la 46% în rândul părinților mai tineri;

Interesul pentru informații despre siguranța digitală crește odată cu nivelul de educație – părinții cu studii superioare menționează mai frecvent forumurile specializate ca surse de încredere;

TikTok se află pe locul 4 în rândul celor mai des utilizate platforme de către părinții români (46%) și pe locul 2 în ceea ce privește gradul de conștientizare (33,4%) cu privire la existența opțiunilor de control parental.

[Studiul complet poate fi consultat aici]

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.186 de părinți cu copii cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, la nivel național. Eșantionul asigură acoperire în toate județele României, incluzând respondenți din ambele medii de rezidență – urban și rural.

„Rezultatele ne arată clar că părinții vor să-și protejeze copiii, dar nu au întotdeauna cunoștințele sau încrederea necesară. Prin programe precum Școala Părinților, îi ajutăm să înțeleagă mediul digital și să se implice cu calm, fără frică, dar cu fermitate. Este important să fim acolo unde sunt și tinerii, să le înțelegem lumea și să le oferim mesaje care îi ajută să se simtă în siguranță. Campania Let’s Have the Talk are tocmai acest scop: transformarea dialogului dintre părinți și copii în cea mai puternică formă de protecție”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Pe baza concluziilor, studiul propune măsuri practice pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale a părinților și copiilor și pentru consolidarea cooperării dintre școli, comunități și sectorul privat:

Campanii realizate de platforme digitale care să explice clar cum se folosesc instrumentele de control parental, cu materiale vizuale și ghiduri interactive ușor de înțeles pentru părinți;

Materiale educaționale prietenoase, precum videoclipuri scurte, infografice și tutoriale distribuite online și în școli;

Activități de dialog intergenerațional, care să încurajeze discuțiile comune între părinți, copii și profesori despre viața digitală și rețelele sociale;

Integrarea alfabetizării digitale în școli, prin ore de educație civică sau TIC dedicate siguranței online și utilizării responsabile a tehnologiei;

Programe de formare pentru părinți, care să includă sesiuni practice despre instrumente digitale, protecția datelor și comunicarea pozitivă cu adolescenții;

Campanii de informare în mediul rural, realizate prin școli, primării și mass-media locală, folosind mesaje clare și ușor de înțeles;

Parteneriate public–private, care să sprijine crearea de centre locale de educație digitală și consiliere parentală, unde familiile pot accesa informații și sprijin.

Pe baza informațiilor obținute din studiul național, sub mesajul comun „Let’s Have the Talk”, World Vision România și TikTok își propun să încurajeze dialogurile deschise și oneste despre bunăstarea digitală și să promoveze utilizarea activă a instrumentelor de siguranță și bunăstare ale TikTok.

Ca parte a colaborării, World Vision România și creatori de conținut de încredere vor crea conținut în aplicație care le va oferi familiilor sfaturi practice, povești relevante și îndrumări privind utilizarea funcțiilor precum setarea limitelor de timp petrecut în aplicație, setările de confidențialitate și Family Pairing, pentru a susține experiențe online sigure și echilibrate. TikTok va promova activ conținutul în aplicație pentru a crește nivelul de conștientizare și înțelegere a acestor teme în rândul comunității de pe platformă.

„Siguranța comunității noastre este prioritatea noastră principală, mai ales când vine vorba de cei mai tineri utilizatori ai noștri. Oferim deja unele dintre cele mai solide instrumente pentru conturile adolescenților și continuăm să sprijinim familiile în purtarea unor conversații deschise și constante despre experiențele lor online. Ne propunem să găsim un echilibru între siguranță și autonomie, creând un spațiu de susținere în care adolescenții să se poată exprima cu încredere”, a declarat Łukasz Gabler, Public Policy and Government Relations Manager CEE la TikTok.

World Vision România este o organizație care derulează programe în domeniile educației, intervențiilor umanitare, dezvoltării comunitare și advocacy, având bunăstarea copiilor în centrul tuturor acțiunilor sale. Organizația colaborează cu copii, familii și comunități pentru a depăși sărăcia și nedreptatea, sprijinind persoanele cele mai vulnerabile, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din rețeaua internațională World Vision International, care activează în aproape 100 de țări. În cei peste 35 de ani de activitate în România, fundația a sprijinit peste 500.000 de copii și adulți din 41 de județe.

Prin inițiativa „Școala Părinților” – parte a programului Start în Educație – World Vision România îi ajută pe părinți să își dezvolte abilitățile și încrederea pentru a-și susține activ copiii în procesul de învățare, dezvoltare emoțională și navigare sigură în mediul online.

Organizația promovează, de asemenea, vocea copiilor prin Consiliul Consultativ al Copiilor, unde tinerii sunt încurajați să își exprime opiniile și să contribuie la deciziile care îi privesc.

Prin programul de mentorat „Vreau la liceu”, voluntarii oferă sprijin elevilor din mediul rural pentru a-și continua studiile, ajutându-i să își construiască motivația, încrederea și aspirațiile pentru un viitor mai bun.

În fiecare zi, adolescenți din întreaga lume își exprimă creativitatea, se conectează cu prietenii și învață pe TikTok. Pentru a-i susține în această călătorie, TikTok a dezvoltat unele dintre cele mai sigure măsuri pentru conturile adolescenților, setate în mod implicit, pentru a se asigura că aceștia au parte de experiențe pozitive pe platformă.

De la lansarea funcției Control Parental acum mai bine de cinci ani, TikTok a continuat să dezvolte noi funcții pe baza feedback-ului primit de la familii, precum și pe baza recomandărilor de la experți.

Astăzi, conturile adolescenților includ peste 50 de setări unice, iar părinții au acces la o gamă variată de instrumente care le oferă un control sporit, încurajează obiceiuri digitale mai sănătoase și facilitează conversații deschise și continue despre experiențele online, siguranță și confidențialitate. Printre acestea se numără:

Controlul Parental: permite părinților și tutorilor să personalizeze contul adolescentului în funcție de nevoile sale individuale, precum setarea unei limite zilnice de timp petrecut în aplicație, filtrarea conținutului după cuvinte cheie, gestionarea celor care pot comenta sau trimite mesaje, dar și vizualizarea urmăritorilor, conturilor urmărite și a conturilor blocate.

permite părinților și tutorilor să personalizeze contul adolescentului în funcție de nevoile sale individuale, precum setarea unei limite zilnice de timp petrecut în aplicație, filtrarea conținutului după cuvinte cheie, gestionarea celor care pot comenta sau trimite mesaje, dar și vizualizarea urmăritorilor, conturilor urmărite și a conturilor blocate. Gestionarea timpului petrecut în fața ecranului: permite personalizarea timpului zilnic de utilizare a ecranului (de exemplu, părinții pot alege să limiteze timpul petrecut de adolescenți pe TikTok la 30 de minute în timpul săptămânii, dar să le acorde mai mult timp în weekend), iar părinții pot primi rezumate ale timpului petrecut în aplicație prin intermediul funcției screen time dashboard.

permite personalizarea timpului zilnic de utilizare a ecranului (de exemplu, părinții pot alege să limiteze timpul petrecut de adolescenți pe TikTok la 30 de minute în timpul săptămânii, dar să le acorde mai mult timp în weekend), iar părinții pot primi rezumate ale timpului petrecut în aplicație prin intermediul funcției screen time dashboard. Misiuni pentru starea de bine: o serie de misiuni scurte și interactive, concepute să ajute oamenii să dezvolte obiceiuri digitale echilibrate pe termen lung, utilizatorii primind insigne care încurajează și susțin comportamentele conștiente.

o serie de misiuni scurte și interactive, concepute să ajute oamenii să dezvolte obiceiuri digitale echilibrate pe termen lung, utilizatorii primind insigne care încurajează și susțin comportamentele conștiente. Gestionarea Subiectelor: le permite utilizatorilor să își personalizeze propriul feed.

Pentru a folosi TikTok, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 13 ani, iar platforma folosește o combinație de tehnologii avansate și echipe dedicate de experți pentru a detecta și a elimina proactiv conturile pe care le suspectează că ar aparține unei persoane sub vârsta minimă necesară. Aceste măsuri completează setările de siguranță complexe deja existente pentru conturile adolescenților. De exemplu, conturile persoanelor cu vârsta cuprinsă între 13-15 sunt setate ca fiind private în mod implicit, limitând cine poate urmări contul, vizualiza videoclipurile, citi biografia și interacționa cu conținutul. Funcția de mesagerie directă este disponibilă doar cel cu vârsta de cel puțin 16 ani, iar videoclipurile celor sub 16 ani nu sunt eligibile pentru a apărea în feed-ul For You (Pentru Tine). De asemenea, pentru a găzdui un LIVE, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

Pe lângă acestea, TikTok oferă, de asemenea, o gamă variată de resurse pentru a susține utilizatorii tineri pe TikTok, cum ar fi Ghidul pentru bunăstare și Centrul de siguranță pentru adolescenți. De asemenea, părinții și tutorii pot accesa Ghidul tutorelui care oferă informații despre instrumentele disponibile pentru a sprijini o experiență sigură și pozitivă a adolescenților pe platfor