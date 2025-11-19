Social

Persoane cu dizabilități din Olt, puse la muncă forțată de un bărbat care le încasa și indemnizațiile

Mașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri dimineaţă, percheziţii la locuinţa unei persoane acuzate că ar fi obligat zilnic doi bărbaţi şi o femeie, toţi trei cu afecţiuni psihice, să muncească. „Persoana în cauză ar fi încasat, fără drept, indemnizațiile primite lunar de către victime, ca urmare a încadrării în grad de handicap”, a anunțat Poliția Română, într-un comunicat de presă.

Suspectul, acuzat că a exploatat trei persoane vulnerabile

Sursa menționată anterior a anunţat că miercuri, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, alături de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar care vizează traficul de persoane.

Potrivit actelor de urmărire penală, anchetatorii au stabilit că o persoană ar fi profitat de vulnerabilitatea a trei persoane, cauzată de afecţiuni psihice (încadrate medical cu grad de handicap). Suspectul i-ar fi recrutat şi adăpostit în gospodăria sa, unde i-ar fi obligat să muncească zilnic.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că o persoană, profitând de starea de vulnerabilitate a trei persoane vătămate – doi bărbați și o femeie – cauzată de afecțiuni psihice, încadrate medical cu grad de handicap le-ar fi recrutat și adăpostit în gospodăria sa, unde le-ar fi supus la muncă zilnică forțată”, a anunțat Ionuț Mitrică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratul de Politie Judetean Olt.

Indemnizaţiile victimelor, preluate ilegal de suspect

Poliția Română a transmis că persoana vizată ar fi încasat fără drept indemnizațiile primite lunar de victime.

„De asemenea, persoana în cauză ar fi încasat, fără drept, indemnizațiile primite lunar de către victime, ca urmare a încadrării în grad de handicap”, a tranmis Poliția Română.

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Audierile, la sediul DIICOT din Olt

Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Olt. De asemenea, acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de la IPJ Olt şi al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.

