Persoane cu dizabilități din Olt, puse la muncă forțată de un bărbat care le încasa și indemnizațiile

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri dimineaţă, percheziţii la locuinţa unei persoane acuzate că ar fi obligat zilnic doi bărbaţi şi o femeie, toţi trei cu afecţiuni psihice, să muncească. „Persoana în cauză ar fi încasat, fără drept, indemnizațiile primite lunar de către victime, ca urmare a încadrării în grad de handicap”, a anunțat Poliția Română, într-un comunicat de presă.

Sursa menționată anterior a anunţat că miercuri, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, alături de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar care vizează traficul de persoane.

Potrivit actelor de urmărire penală, anchetatorii au stabilit că o persoană ar fi profitat de vulnerabilitatea a trei persoane, cauzată de afecţiuni psihice (încadrate medical cu grad de handicap). Suspectul i-ar fi recrutat şi adăpostit în gospodăria sa, unde i-ar fi obligat să muncească zilnic.

„De asemenea, persoana în cauză ar fi încasat, fără drept, indemnizațiile primite lunar de către victime, ca urmare a încadrării în grad de handicap”, a tranmis Poliția Română.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Olt. De asemenea, acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de la IPJ Olt şi al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.