Performanță remarcabilă pentru învățământul universitar din România. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, inclusă în clasamentul Shanghai

Din cele aproximativ 30.000 de universități ale lumii, aproximativ 2.500 reușesc să atingă o parte dintre criteriile/indicatorii clasamentului Shanghai. Doar primele 1.000 sunt făcute publice. Așadar, aflându-se pe poziția 800-900, UBB se află cel puțin între primele 5% universități ale lumii.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a explicat că se bucură că vede că instituția pe care o conduce se menține în acest clasament de referință al universităților. Totuși, ceea ce îl întristează pe rector sunt politicile impredictibile ale autorităților care nu ajută o dezvoltare programatică. Daniel David a dat drept exemplu susținerea, în premieră, din 2021, a cercetării în universități, dar pe de altă parte au fost tăiate masiv numărul de locuri la master/doctorat, atât național (master), cât și la universități ca UBB. Este important de amintit acest lucru deoarece locurile acestea oferă competitivitate internațională, adică exact acolo unde se produc publicațiile relevante pentru acest clasament.

Rectorul a mai adăugat că: „Sunt îngrijorat să văd că unele țări cu traiectorie în perioada comunistă similară nouă – perioadă în care universitățile au fost fragmentate și când partea de cercetarea le-a fost redusă drastic – au universități mai multe și/sau mai bine plasate (ex. Ungaria are 4, din care trei sunt mai bine plasate ca UBB, iar Polonia 11) – ceea ce vorbește despre competitivitatea țării”.

Performanța obținută de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Performanță reușită de UBB este cu atât mai importantă cu cât se obține mai ales prin contribuția zonelor de știință & tehnologie din universitate. Științele sociale nu sunt cuantificate comprehensiv deoarece practica de publicare în această zonă include major și cărți, care nu fac parte din acest clasament. De asemenea, artele și științe umaniste rămân complet neevaluate deoarece rezultatele lor științifice sau vocaționale nu se cuantifică.

În ciuda performanței, trebuie înțeles că UBB nu are în acest moment toate componentele relevante de știință și tehnologie în structura sa. Universitatea are componente majoritare de științe socio-umane și arte. Din acest motiv, când este tratată comprehensiv, așa cum fac alte clasamente, UBB are poziții și mai bune la nivel internațional (ex. 675 în clasamentul american US News), a completat rectorul, potrivit UBB.

Criteriile de clasificare în clasamentul Shanghai sunt următoarele: (1) calitatea educației (10%); (2) calitatea personalului academic (40%); (3) activitatea de cercetare (40%) și (4) performanța ponderată prin mărimea instituției (10%). Dintre indicatori, se consideră premiile Nobel și Field, numărul Highly Cited Researchers, publicațiile în revistele Nature și Science și publicațiile științifice în Science și Social Science Citation index, potrivit topului Shangai.