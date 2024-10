EVZ Special Performanță în medicina privată. Cum a ajuns rețeaua Medici’s la succesul din prezent. Video







Adrian Bădescu, CEO și fondator Medici’s, a fost invitatul special din cadrul unei noi ediții a podcastului „Picătura de Business”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, s-a centrat pe povestea Medici’s, cea mai mare rețea medicală privată din Banat.

Rețeaua de clinici fondată de medicul Adrian Bădescu se remarcă prin serviciile de top oferite pacienților. Deși mulți ani au mers pe cont propriu, familia Bădescu a luat decizia de a face o schimbare la nivelul afacerii. În 2022, aceștia au vândut pachetul majoritar de acțiuni a rețelei Medici’s către Medlife. Cu toate acestea, Adrian Bădescu a rămas la conducerea business-ului.

Medic cu suflet de poet

Orice afacere de succes are în spate oameni dedicați și implicați în visul lor, iar Adrian Bădescu nu este o excepție. Înainte de a intra în lumea de business, acesta s-a ocupat de pasiunile sale. A lansat patru volume de poezii. De asemenea, unul dintre volume a primit acum câțiva ani Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timiș. În timpul facultății, a cochetat și cu zona jurnalismului, fiind redactor șef adjunct la revista centrului universitar. Adrian Bădescu a primit și un premiu național pentru reportaj. Tot în această perioadă a facultății și-a început și parcursul în sistemul de sănătate.

„Am terminat facultatea, am lucrat în timpul facultății în sistemul de stat. Bineînțeles, am lucrat inclusiv ca asistent medical part-time. Pe de o parte, voiam să învăț bucătăria internă, lucruri care nu ne erau predate în facultate și nici în rezidențiat. Pe de altă parte, câștigam un venit. Am început un business de tipărituri tot în timpul facultății, fiind în presa studențească. A fost singurul business în care la 1 leu investit, scoteam în mai puțin de 2 luni 4 lei. Am ieșit din business-ul respectiv, în perioada respectivă nu știam multe despre afaceri. Totuși, după aproape doi ani de zile am deschis Medici’s ca și firmă, în 1993”, a povestit Adrian Bădescu în cadrul podcastului .

Începuturile Medici’s

În 1997, a fost deschisă prima clinică Medici’s în Timișoara, care avea patru cabinete și o sală de așteptare. Afacerea lucra cu decontări de la stat și se baza pe medicina de familie. „Eram patru medici de familie. A fost perioada în care s-a dat drumul și Casei de Asigurări și am crezut că și în România, la fel ca în Germania, Casa de Asigurări va aduce foarte multă performanță. Ne-am dat seama deja după primul an că nu putem încasa cât să amortizăm chiar și un ecograf. După 2 ani în care mergeam ca într-o cursă de șoareci, am decis că trebuie să renunțăm la business ul respectiv și l-am vândut.

Dar, am vândut conceptul, pacienții și spațiu fizic, nu firma. Partea bună este că l-am vândut la un preț dublu comparativ cu ce am investit. Investițiile s-au ridicat la 70.000 de mărci și l-am vândut cu 70.000 de euro, mărcile erau la jumătate față de euro în acea perioadă” a spus medicul Bădescu.

Repoziționare pe piața medicală

În urma vânzării primei clinice, antreprenorul a dorit să se repoziționeze și să scape de relația dependentă de stat, care nu permitea o dezvoltare a business-ului. Astfel, a fost deschisă o nouă clinică în 1999, care s-a dezvoltat rapid și în mai puțin de un an și jumătate a ajuns la 18 cabinete.

„Erai dependent 100% de Casa de Asigurări, iar aceasta acoperea pur și simplu costurile pentru salarii destul de mici și parte de întreținere, dar nu puteai să amortizezi costuri nici de aparatură, nici de dezvoltare. Totuși, atunci ne-am orientat spre zona corporate. Auzisem că se pregătește o lege în Parlament legată de medicina muncii. Era un concept nou în România. În următorii 4 ani de zile am făcut aproape peste 90% medicina muncii. Mai aveam câteva specialități sau anexe care ne ajutau, precum medicină internă, ORL sau oftalmologie” a evidențiat Adrian Bădescu.

A doua clinică a fost deschisă în 2003, iar din acel moment Medici’s devenea un nume cunoscut pe piața privată de sănătate. „Din momentul acela am început să promovăm și să vindem inclusiv abonamente private de sănătate” a explicat invitatul.

Medici’s a crescut rapid și și-a dezvoltat baza de abonați. Rețeaua a trecut de la firme cu 30-50 de angajați la companii cu peste 1.000 de lucrători. „Organizarea la o firma de peste 500-1.000 de angajați este cu totul altceva, mai ales când începi să gestionez firme cu extindere teritorială în tot Ardealul, Banatul și jumătatea de vest a României. La un moment dat, aveam firme aproape peste tot în România. Acest lucru implică deja o cu totul altă viziune și logistică” a spus fondatorul Medici’s.

În prezent, Medici’s are șase clinici private și un spital de chirurgie estetică, cel mai apreciat și recunoscut din jumătatea de vest a țării.