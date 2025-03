Politica Nicușor Dan dă înapoi și-l reevaluează pe Klaus Iohannis







Primarul general al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Nicușor Dan, a revenit asupra unei afirmații controversate făcute în emisiunea „La Măruță”, difuzată luni după amiaza. Acesta a declarat marți, 25 de martie, că nu intenționează să îl ia consilier prezidențial pe fostul președinte Klaus Iohannis, justificând declarația anterioară ca fiind o reacție neinspirată „de la prea mult sos picant”.

Corectarea unei afirmații controversate

În cadrul postării publicate pe Facebook, Nicușor Dan a explicat contextul în care a oferit acel răspuns, precizând că a fost vorba despre o emisiune de divertisment, în care a răspuns la mai multe întrebări cu variante închise, într-un cadru relaxat și informal. „Așa cum am răspuns și la întrebările despre ceilalți contracandidați – pe cine aș lua cu mine pe o insula pustie – așa am făcut-o și când am fost pus să aleg un consilier dintre foștii președinți”, a explicat edilul.

Acesta a subliniat că ipoteza conform căreia Klaus Iohannis ar putea să revină la Cotroceni în calitate de consilier, în cazul unei victorii a lui Dan la prezidențiale este complet nerealistă. „Cred că toți cei care au răbdare să urmărească emisiunea pot aprecia că era clar că această ipoteză nu există”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: critici la adresa fostului președinte

În mesajul postat ulterior, Nicușor Dan l-a acuzat pe Klaus Iohannis că a tolerat și susținut o coaliție care „a cultivat stagnarea, populismul și izolaționismul”, în loc să promoveze reforme reale și modernizare.

„Domnul Klaus Iohannis este responsabil pentru situația în care ne aflăm azi, lucru pe care l-am spus în repetate rânduri. România are nevoie de schimbare reală, de direcție clară, de leadership responsabil. Asta este miză reală, și acolo trebuie să nu concentrăm toată energia”, a transmis primarul Capitalei.

De la umor la polemică

Declarația inițială, făcută într-o emisiune de divertisment, a generat reacții rapide în mediul politic și pe rețelele de socializare, mai ales în contextul apropierii campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Răspunsul ironic, aparent lipsit de subtext politic, a fost interpretat de unii comentatori ca un semn de incoerență în mesajul public transmis de Nicușor Dan.

În emisiunea de la ProTV, edilul afirmase că l-ar lua pe Klaus Iohannis consilier la Cotroceni, motivând că „are proaspete toate legăturile cu toți partenerii noștri”. Ulterior, însă, a descris acea afirmație drept o glumă făcută într-un format de divertisment.

Rectificarea rapidă a declarației vine însă într-un moment în care Nicușor Dan caută să-și consolideze profilul de candidat reformist și critic al vechii clase politice. Poziționarea sa împotriva fostului președinte, pe care îl prezintă ca pe simbolul unei politici stagnante, face parte din strategia electorală de distanțare față de sistemul politic tradițional.