Generalul Michael Flynn, primul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, a fost dat în judecată pe baza unei legi obscure, numită Logan Act, tocmai pentru că a avut astfel de convorbiri telefonice cu lideri străini înainte ca Trump să depună jurământul de președinte.

Fostul vicepreședinte Joe Biden este cel care a sugerat folosirea Logan Act împotriva lui Flynn, într-o ședință care a avut loc în Biroul Oval, cu două săptămâni înainte de predarea puterii către administrația Trump, în 2017.

Cu ocazia unei apariții la MSNBC, luni după amiaza, Ben Rhodes a afirmat că Biden are deja discuții cu lideri străini.

.@brhodes: Biden is already “having phone calls” with foreign leaders about “the agenda they’re going to pursue January 20th” pic.twitter.com/ynHspaEDxE

— Tom Elliott (@tomselliott) November 9, 2020