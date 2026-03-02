Pensiile ar putea crește din 2027. Ministrul Muncii a anunțat măsurile care vor permite majorarea 

Anul 2026 a fost anunțat ca fiind dificil, în special pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie cu rata inflației de 7%, pentru reducerea deficitului bugetar. Acum apar și vești bune pentru vârstnici. „Punctul de pensie va trebui să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare”, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole.

Florin Manole a venit recent cu vești importante pentru pensionari. El a afirmat că sistemul de pensii din România rămâne sustenabil și că, de la 1 ianuarie 2027, veniturile pensionarilor vor crește.

Majorarea va fi posibilă prin creșterea punctului de pensie și prin eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Ambele măsuri vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Până la majorarea programată pentru 1 ianuarie 2027, pensionarii cu venituri mici vor primi un sprijin suplimentar prin „Pachetul de Solidaritate”. Măsura prevede acordarea unui ajutor financiar în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026, pentru cei care au pensii sub 3.000 de lei.

„Avem 2,8 milioane de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei, propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a afirmat ministrul.

Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi câte 500 de lei la fiecare tranșă. Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa câte 400 de lei pe tranșă.

Pentru pensiile cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei, sprijinul va fi de 300 de lei la fiecare tranșă.