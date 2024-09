Monden Pedro Almodóvar despre „Camera de alături”: Este în favoarea eutanasiei







Veneția 2024. După „Mame Paralele” din 2021, soseşte şi debutul în limba engleză al lui Pedro Almodóvar. Filmul le are ca protagoniste pe Tilda Swinton și Julianne Moore în rolul a două prietene care se luptă cu viața, moartea și controversatul subiect al eutanasiei.

„Camera de alături”, la Festivalul de Film de la Veneția

The Room Next Door/ Camera de alături, prezentat la Festivalul de Film de la Veneția din 2024, este al 23-lea film al regizorului spaniol Pedro Almodóvar şi primul său lungmetraj în limba engleză.

Bazat pe romanul lui Sigrid Nunez „What Are You Going Through”, filmul urmărește povestea a două prietene (Julianne Moore și Tilda Swinton) care nu s-au mai văzut de câțiva ani. La un moment dat, una dintre ele este diagnosticată cu o boală terminală și, după ce reia legătura cu prietena ei, îi cere o mare favoare.

Almodóvar, primul film în engleză

Almodóvar și-a început conferința de presă de la Veneția vorbind despre motivul pentru care, la vârsta de 74 de ani, a vrut să-şi facă debutul în limba engleză, după mai bine de trei decenii de lucru în limba sa maternă, spaniola.

„Pentru mine e ca și cum aș începe un nou gen”, a spus regizorul, „Un gen de science fiction”.

„M-am gândit că voi avea mai multe probleme, deoarece limbajul este foarte incomod, însă nu a existat nici o problemă”, a continuat regizorul, adăugând că atât Swinton, cât și Moore „au înțeles exact tonul în care doream să spun această poveste, care era unul mai auster, emoționant, dar deloc melodramatic”.

Un film despre eutanasie

Filmul vorbeşte despre moarte, un subiect greu de înghițit pentru unii, iar Almodóvar este de acord cu asta: „Sunt mai aproape de personajul Juliannei, nu pot să înțeleg de ce ceva care este viu ar trebui să moară”.

Cât despre Swinton, actriţa a mărturisit că are o afinitate mai mare cu personajul ei: „Personal nu mi-e frică de moarte. Calea acceptării poate fi lungă pentru unii oameni, dar din anumite motive, eu am conștientizat-o de la început. Știu că va sosi. O văd venind. O simt...”

Apoi a continuat: "Numai că în acest film nu este vorba deloc despre moarte. Este mai mult despre viață, un portret al autodeterminării, al unei persoane care decide să preia controlul asupra vieții, vieții și morții sale".

Almodóvar: În Spania avem lege

În realitate, Camera de alături se concentrează pe subiectul controversat al eutanasiei, iar Almodóvar a cerut ca în lume să existe un acces mai mare la această practică.

„În Spania avem o lege privind eutanasia. Ar trebui să fie posibilă în întreaga lume. Ar trebui reglementată și ar trebui ca medicului să i se permită să-și ajute pacientul”.

Comentariile sale au provocat aplauze puternice în sala de conferință de presă.

„Acest film este pro-eutanasie”, a continuat regizorul, „Este un lucru pe care îl admirăm în personajul Tildei, care decide că pentru a scăpa de cancer trebuie să ia decizia pe care o ia. Ea găsește o modalitate de a-și atinge scopul cu ajutorul prietenei ei, însă trebuie să se comporte ca și cum ar fi două criminale”.

Unde e legală eutanasia în Europa

Începând din 2024, eutanasia este legală în doar patru țări europene: Belgia, Luxemburg, Țările de Jos și Spania, în timp ce în Portugalia legea așteaptă reglementarea.

The Room Next Door/Camera de alături urmează filmului Mame paralele din 2021 al lui Almodóvar, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția și cu care Penélope Cruz a câștigat Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță. Regizorul primise deja premiul pentru întreaga carieră la ediţia festivalului din 2019.

(Articol de David Mouriquand, Euronews; Traducerea Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMANIA)