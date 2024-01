Filmul „The Room Next Door”, gata de lansare. În distribuție, celebra Julianne Moore

„The Room Next Door” este gata de lansare. Regizorul spaniol Pedro Almodovar revine la lungmetraj în limba engleză. Acesta a anunţat joi că va realiza un film alături de actriţele Tilda Swinton şi Julianne Moore. De asemenea, va debuta şi actorul John Turturro.

„The Room Next Door”, un film despre o „mamă imperfectă”

Filmările la pelicula „The Room Next Door”, din distribuţia căreia va face parte, pe lângă cele două staruri anglo-saxone atât de apreciate în cinematografia de autor, şi actorul John Turturro, urmează să debuteze în martie la Madrid şi New York. Este anunţul făcut de cineastul spaniol într-un comunicat.

„The Room Next Door” cu Julianne Moore. Sursa foto: Facebook

Ca în majoritatea filmelor lui Almodovar, intriga noului film va fi despre o „mamă imperfectă”, separată de fiica în urma unei „enorme neînţelegeri”.

„Prinsă în mijlocul acestui conflict, Ingrid (Julianne Moore), o prietenă de-a Marthei (Tilda Swinton), mama, devine martora durerilor şi amărăciunilor celor două. Martha este reporter de război, Ingrid este romancieră de autoficţiune”, se mai arată în comunicat.

Filmul scoate la suprafaţă cruzimea fără limite a războaielor

„Filmul abordează cruzimea fără limite a războaielor şi pune în lumină abordările unice ale celor două scriitoare pentru a zugrăvi realitatea. Explorează teme precum moartea, prietenia, plăcerea sexuală, considerate aliate esenţiale în lupta împotriva ororilor. Într-o casă amplasată în mijlocul unei rezervaţii naturale din New England, cele două prietene vor trăi o situaţie în acelaşi timp extremă, dar şi surprinzător de tandră”, precizează acelaşi comunicat.

Realizator al unor filme precum Todo sobre mi madre, Volver şi Hable con ella, Pedro Almodovar, cineast emblematic al mişcării culturale „La Movida”, a anunţat în anul 2020 că doreşte să realizeze pelicule în limba engleză.

De atunci, el a lansat două mediumetraje:

„The Human Voice”, cu Tilda Swinton,

„Strange Way of Life”, cu Ethan Hawke şi Pedro Pascal,

Pe lângă această peliculă ,Pedro Almodóvar a mai produs: „Talk to Her”, „The Skin I Live In”, „Pain and Glory” și „Women on the Verge of a Nervous Breakdown”.