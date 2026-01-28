International

Pedepse extreme în armata rusă. Doi soldați, legați aproape dezbrăcați, în plină iarnă

Pedepse extreme în armata rusă. Doi soldați, legați aproape dezbrăcați, în plină iarnă
Imagini video apărute recent în spațiul online surprind scene care arată presupuse pedepse aplicate unor soldați ruși, acuzați de dezertare și de refuzul executării ordinelor, în apropierea liniei frontului.

Înregistrările, a căror autenticitate nu a fost confirmată oficial de autoritățile ruse, au fost distribuite pe canale de social media și preluate ulterior de mai multe publicații internaționale.

Soldați legați de copaci, în condiții de iarnă

În imaginile difuzate se pot observa doi bărbați identificați drept soldați ruși, legați de copaci într-o zonă împădurită acoperită de zăpadă. Cei doi apar îmbrăcați doar în lenjerie intimă, în condiții de temperaturi scăzute.

Unul dintre ei este legat în poziție verticală, iar celălalt apare suspendat cu capul în jos, cu bandă adezivă și folie de plastic în jurul corpului.

Potrivit relatărilor East2West, cei doi soldați ar fi fost acuzați de superiorii lor că au părăsit pozițiile sau că nu au respectat ordinele primite în timpul unei misiuni.

Circumstanțele exacte ale incidentului, precum locul și data filmării, nu sunt precizate în materialele publicate.

Declarații surprinse în înregistrare

Pe fundalul imaginilor se aud voci ale unor bărbați, identificați drept comandanți, care le adresează soldaților reproșuri și insulte. Într-un moment al înregistrării, unul dintre superiori afirmă: „Au vrut să plece de la poziții și să nu execute ordinele”.

În aceeași secvență, unul dintre soldați este forțat să țină în gură zăpadă, în timp ce încearcă să vorbească. Celălalt soldat, aflat cu capul în jos, poate fi auzit spunând: „Îmi pare rău, nu se va mai întâmpla”.

Unul dintre comandanți continuă să îi apostrofeze pe cei doi, folosind un limbaj agresiv. Înregistrarea se încheie fără a arăta ce s-a întâmplat ulterior cu soldații.

Reacții din mediul online ucrainean

Mai multe canale ucrainene de pe platforma Telegram au comentat imaginile apărute. Canalul War Archive a transmis că scenele prezentate sunt „compatibile cu metodele actualizate” folosite de armata rusă împotriva militarilor care refuză să participe la atacuri.

Un alt canal, Nevzorov Telegram, susține că astfel de practici ar fi rezultatul presiunii exercitate asupra trupelor, în contextul în care unii soldați ar manifesta reticență față de anumite misiuni. Potrivit acestor surse, comandanții ar fi recurs la metode coercitive pentru a impune disciplina.

Afirmațiile acestor canale nu au fost confirmate independent și nu există, până în prezent, o reacție oficială din partea Ministerului rus al Apărării cu privire la autenticitatea imaginilor sau la incidentul prezentat.

Contextul conflictului și negocierile de pace

Apariția imaginilor are loc în contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, declanșat în februarie 2022. În ultimele luni, au existat discuții și inițiative diplomatice menite să exploreze posibilitatea unor negocieri de pace.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat anterior că o eventuală retragere a trupelor ruse ar fi condiționată de cedarea unor teritorii de către Ucraina. Această poziție a fost respinsă de autoritățile de la Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-o declarație din luna decembrie: „Nu avem dreptul să cedăm nimic – nici conform legilor noastre, nici conform dreptului internațional, nici conform legii morale. Rusia insistă, desigur, să cedăm teritorii. Noi, desigur, nu vrem să cedăm nimic – exact pentru asta luptăm”.

Atacuri recente asupra orașelor ucrainene

În paralel cu apariția acestor imagini, autoritățile ucrainene au raportat noi atacuri aeriene asupra orașelor Harkiv și Odesa. Potrivit oficialilor locali, loviturile din timpul nopții au afectat infrastructura energetică, provocând întreruperi semnificative de electricitate.

Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Syniehubov, a declarat că echipele de intervenție lucrează „pentru a elimina toate consecințele negative” ale atacurilor.

Conform informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, aproximativ 80% din rețeaua electrică a orașului Harkiv a fost afectată temporar.

În urma atacurilor asupra celor două orașe, cel puțin 44 de persoane au fost rănite, printre care copii și o femeie însărcinată. Datele au fost comunicate de oficiali ucraineni și nu au fost contestate public de partea rusă.

Lipsa unei reacții oficiale din partea Moscovei

Până la acest moment, autoritățile ruse nu au emis un punct de vedere oficial referitor la imaginile cu soldații legați de copaci sau la acuzațiile de abuz formulate în mediul online. De asemenea, nu există informații confirmate privind eventuale anchete interne legate de acest caz.

Organizațiile internaționale și instituțiile de monitorizare a drepturilor omului nu au comentat public, până acum, înregistrările apărute, iar autenticitatea acestora rămâne neclarificată.

