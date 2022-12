Pedepse draconice pentru elevi. Ministerul Educației propune sancțiuni care erau interzise anterior

Noul Statut al elevului, propus de Ministerul Educației permite cadrelor didactice să-i certe pe elevi în fața celorlalți colegi din clasă. În prezent, actualul statut interzice mustrarea elevilor în fața clasei sau a școlii, indiferent de context. Concret, Ministerul Educației intenționează să modifice alin. (6) de la art. 16 din Statutul Elevului și să-i dea o nouă formă.

„Sancţionarea elevilor sub forma mustrării se poate face în faţa colectivului clasei”, prevede noua modificare care introduce noile sancțiuni.

Prin noua propunere de statut elevii vor putea fi mutați disciplinar la o altă unitate de învăţământ, ca sancțiune. Alegerea școlii se va face în funcție de resursele de care dispune pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat. Iar pentru transfer va fi nevoie și de o aprobare a inspectoratului școlar.

La articolul 16, alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins, potrivit noului proiect de statut:

„(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observaţie individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a sprijinului financiar Bani de liceu, Bursa profesională;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

f) scăderea notei la purtare sub 6 cu declararea nepromovabilității anului de studiu respectiv.

g) preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal;

h) exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.”

„(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4), lit. c-h, nu se pot aplica în învăţământul primar.

(9) Sancţiunea prevăzută la alin. (4), lit. g și h, nu se poate aplica în învăţământul obligatoriu”.

Elevii pot fi mutați disciplinar dintr-o clasă în alta

Conform noilor reglementări, în cazul în care un elev este mutat de mai mult de două ori într-un an școlar, sub formă de sancțiune, la o clasă paralelă, se aplică sancțiunea transferului la o altă școală. Statutul mai conține prevederi pentru elevii care au 20 de absențe nemotivate la diferite discipline. Aceștia ar putea fi mutați la o clasă paralelă, în aceeași școală. În aceeași situație se vor afla și cei care vor primi mustrare scrisă în trei situații de indisciplină, înregistrate într-un an școlar.

„Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se aplică de către profesorul diriginte, pentru elevii care:

a) înregistrează 3 situații/an școlar, în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. b);

b) absentează, nejustificat, mai mult de 20 ore la diferite discipline de studiu/modul.

(2) Sancțiunea se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei”, se mai arată în proiectul de statut, la articolul 20.

Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ se aplică de consiliul de administrație, pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și postliceal care absentează mai mult de 40 de ore nemotivat. Aceste sancțiuni sunt prevăzute în condițiile în care, elevii nu mai pot fi exmatriculați, conform Regulamentului de organizare a școlilor.

Ținuta vestimentară la școală nu va fi motiv de excludere

Noul regulament mai conține prevederi legat de felul în care se îmbracă elevii la școală. Conform documentului, „ținuta vestimentară decentă şi adecvată sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii”. Probabil, în formularea de mai sus s-a strecurat o greșeală de redactare. Lipsa elementelor de identificare ar putea fi sancționată cu observație și mustrare scrisă.

Conform Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ, elaborat Ministerul Educației, stabilește că „în unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea”.

Noul ministru al Educației, Ligia Deca, a declarat că „uniforma școlară poate fi o opțiune câtă vreme nu devine instrument de excluziune, nu putem impune copiilor, dacă familia nu își permite. Să fie asigurată pentru ca dreptul la educație să fie garantat”, după cum relatează edupedu.ro.