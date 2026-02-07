Monden

Pe urmele Cleopatrei Stratan. Un puşti din Chişinău, aplaudat în picioare la „Românii au talent”

Pe urmele Cleopatrei Stratan. Un puşti din Chişinău, aplaudat în picioare la „Românii au talent”Teodor Copăceanu/ Sursa foto: captură
Republica Moldova. Un copil de doar trei ani a fost aplaudat în picioare la „Românii au talent” şi a primit patru de "da" din partea juriului.

Băieţelul se numeşte Teodor Copăceanu şi este din Chişinău. La doar trei ani, piciul a reuşit să adune milioane de vizualizări pe reţele, la postările cu cântecele sale,

Succesul lui Teodor ne aminteşte de Cleopatra Stratan, care a debutat la vărsta de trei ani, cu piesa „Ghiţă”, compusă de tatăl său, Pavel Stratan.

Teodor Copăceanu nu are piese compuse special pentru el. Îi place mult muzica populară şi „fură” din repertoriiile lui Igor Cuciuc, regretatului Nicolae Sulac, Nicolae Glib, Paulei Hriscu şi Andrei.

„Vreau să fiu artist”

În costum naţional, cu pălărie împodobită cu o floare roşie, micuţul Teodor a păşit sigur pe scenă, salutând cu mâna juriul şi spectatorii, printre care se aflau şi părinţii săi. Piciul le-a spus juraţilor că vine din Republica Moldova, iar la întrebarea „Ce faci?”, el a răspuns „Eu cânt”, topind inimile juraţilor.

Teodor a interpretat „Frumuşelul mamei”, o piesă pentru copii, cunoscută în Republica Moldova. Publicul s-a ridicat în picioare, aplaudând , chiar de la primele ritmuri.

Patru de „DA” pentru puştiul de la Chişinău

Teodor Copăceanu este cel mai tânăr interpret de la „Românii au talent”, care a ridicat sala în picioare şi a luat patru de „Da”.

Carmen: „Ești absolut adorabil, ești talentat, ai ureche muzicală”, i-a spus Carmen. Iar Andi Moisescu  l-a întrebat ce crede despre „Românii au talent” şi ce îi place să vadă mai mult aici.  Teodor a răspuns: „Magie! Dar eu vreau să fiu artist.” „Ești deja un artist!”, i-a răspuns Carmen.

„Cântă chiar şi pentru animale şi păsări”

Părinţii lui Teodor spun că fiul lor a început să simtă ritmul muzicii de la vârsta de un an şi jumătate. Ei cred că talentul îl moștenește de la mama sa, care l-a primit, la rândul ei, de la bunică.

Rudele lui Teodor spun că muzica „îi curge prin vene”. Copilul își cultivă talentul în mod natural, cântând oriunde are ocazia. La vârsta de trei ani, Teodor are numeroşi admiratori. Toți îl încurajează, îl felicită și îi transmit că este un copil deosebit.

El cântă peste tot: acasă, la grădiniță, pe stradă, în transportul public, chiar și pentru animale și păsări. A avut câteva ieșiri pe scenă la grădiniță sau ziua satului. Prima apariție video pe rețelele de socializare a adunat peste un milion de vizualizări, ceea ce i-a adus și mai mulți susținători.

Pe lângă darul muzical, piciul are și alte calități: un talent înnăscut de a comunica, expresivitatea chipului, o memorie dezvoltată, carismă naturală, dar și o mare dragoste pentru folclor și pentru scenă.

