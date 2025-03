Pe noi să nu vă bazați!

Psihologii au studiat de-a lungul timpului legătura dintre gusturile cinematografice și trăsăturile de caracter. Ei au descoperit că genurile de filme preferate pot dezvălui multe despre nivelul nostru de empatie, nevoia de stimulare intelectuală, dorința de evadare sau chiar modul în care gestionăm frica.

Întâmplător cumpărasem din librărie cartea lui Glendon Swarthout, după care uriașul regizor Stanley Kramer avea să facă minunatul film ”Binecuvântați animalele și copiii”. Eram copil, în comunism, când vedeam acest film, dar și ”Lanțul”. Dure, filme, aș spune azi… Filmul vorbește și celor care aleg să-l vadă azi, aceeași limbă universală, care nu s-a schimbat de-a lungul anilor, despre inadaptare, despre o ”cultură a violenței și mediile ostile de supraviețuire. Mesaj valabil cu atât mai mult astăzi.

Cu cartea proaspăt cumpărată și cu toate aceste amintiri în minte, deodată am avut o revelație. Anume, că noi, cei care am copilărit cu aceste filme nu mai avem cum să înțelegem situația de azi. Deci, ar fi bine ca românii să nu se mai bazeze pe noi, Noi am crescut în comunism - eram tineri, fericiți, și de asta ne amintim uneori cu plăcere de acele timpuri - ni se spune… Da, era frumos: tatăl meu își scuipa plămânii distruși în celulele de la Securitate și de la Aiud. I se naționalizase fabrica de ulei și alte câteva case și își trăia ultimii ani de viață cu urechea în aparatul de radio, cu Europa Liberă , așteptând niște americani de-ai lui John Kennedy, nu globaliștii woke democrați. Era frumos: eram tineri, declarați ”chiaburi”, dădeam obligatoriu câte un porc de 200 de kilograme pe an la stat și n-aveam acces la facultate fără un an sau doi în producție. Eram tineri, și în armată, unde nu aveam acces la arme, fiindcă eram copii de ”dușmani ai poporului” am fost duși la Canalul Dunăre-Marea neagră, la muncă…