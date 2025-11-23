Pe munte nu e civilizație. Cum a fost salvat un tânăr neechipat din Munții Piatra Craiului

Salvamontiștii din Zărnești au intervenit din nou pentru a salva un tânăr neechipat corespunzător, care s-a rătăcit în Munții Piatra Craiului.

Incidentul a avut loc după ce turistul, în vârstă de 18 ani, a plecat din Moieciu și a abandonat marcajele turistice de la Refugiul Grind.

Potrivit Salvamont Zărnești, echipele au fost alertate de un apel la 112, iar situația i-a determinat pe salvatori să reflecteze asupra riscurilor tot mai frecvente: „Oare încotro ne îndreptăm?”.

În apel, tânărul nu a putut preciza o locație exactă și nici motivul pentru care a părăsit traseul marcat, menționând doar că se află în mijlocul unei păduri și are nevoie de ajutor.

„Un tânăr de nici 18 ani, plecat din Moieciu cu o intenţie necunoscută pentru noi, ne anunţă că nu poate oferi o locaţie anume, nu poate să explice de ce a abandonat marcajul turistic de la Refugiul Grind, dar se află în mijlocul unei păduri şi solicită ajutor…

Orice încercare a noastră de a-l convinge să se întoarcă spre refugiu a eşuat. Motivul? «Este ud». Aşadar, o echipă de intervenţie a fost pusă în mişcare”, au relatat salvamontiștii pe pagina lor de Facebook.

În timpul operațiunii, un profesor din zonă, Tilea Pepi, cobora din creastă spre Refugiul Grind și a venit în sprijinul echipelor, ajutând la căutarea tânărului în zona împădurită.

În cele din urmă, turistul a fost reperat și adus în siguranță la Zărnești, de unde a luat un taxi spre Moieciu de Jos, locul unde avea cazarea.

Salvamontiștii au subliniat faptul că tânărul nu era echipat corespunzător pentru drumeție. Acesta purta adidași, blugi și geacă de oraș, iar condițiile din zona montană ar fi putut pune în pericol siguranța sa.

„Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie. Aşadar, din seria «AŞA NU», sperăm ca pe viitor măcar şiretul la papuci să şi-l facă, dacă tot nu reuşeşte să îşi schimbe «ţinuta»… Cu siguranţă putea fi şi mai rău, dacă situaţia ar fi degenerat”, au transmis salvamontiștii pe pagina oficială de Facebook.

Incidentul readuce în atenție necesitatea echipamentului adecvat și a respectării traseelor marcate în Munții Piatra Craiului.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să fie pregătiți corespunzător, să cunoască traseul și să nu pornească în drumeții pe munte fără informațiile necesare, pentru a evita situații periculoase și intervențiile de salvare.