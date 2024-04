Sport Paul Iacob a sărit la bătaie cu suporterii. Fundașul Rapidului dă vina pe jocul slab al echipei







Paul Iacob a sărit la bătaie la fanii aflați în spatele băncilor de rezerve. Fundașul Rapidului a răbufnit după o nouă înfrângere a echipei.

Paul Iacob și-a pierdut cumpătul după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Rapid a pierdut la ultima fază meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, în etapa a șaptea de play-off. Nemulțumiți de jocul echipei, suporterii au început să-i huiduie și să-i jignească pe jucătorii giuleșteni.

Criticat de suporterii de la Tribuna 1, Paul acob a sărit la bătaie la un fan din tribune.

În scandalul apărut a intervenit Ionuț Voicu, care a reușit să îl calmeze pe jucător și să îl ducă la vestiare.

Fundașul și-a cerut scuze

În fața camerelor de luat vederi, Paul Iacob și-a cerut scuze pentru incident:

„Am făcut un gest care nu mă caracterizează, mi-am pierdut puțin capul.

Am reacționat la nervi și vreau să-i cer scuze suporterului. Cineva m-a înjurat din tribună și m-am dus spre el”, a spus Paul Iacob.

Paul Iacob vrea să se întâlnească cu suporterul care l-a înjurat

Paul Iacob a spus că reacția sa a venit în urma rezultatelor slabe din ultima vreme:

„Vreau să discut față în față cu el. Galeria, pe timpul meciului, a cântat fără oprire, e normal ca la final să-și spună oful. Nu știu ce să vă zic, e mare supărare, încrâncenare, nu ne iese jocul”, a spus jucătorul.

Fundașul central recunoaște că echipa trece printr-o criză:

„Dacă am putea să explicăm, am încerca să și schimbăm ceva. Am încercat să comunicăm mai mult, să jucăm mai mult. Dacă era mai multă luciditate, poate Craiova nu înscria atât. În așa situație n-am fost în viața mea. Nu reușim să avem un joc consistent. Plimbăm mingea până la 16 metri, dar acolo intervine lipsa de luciditate. Nu cred că-i vorba de frică”, a mai spus jucătorul.