Sport Șumudică, tot mai departe de Rapid. Negocieri cu unul dintre antrenorii care a scris istorie la echipă







Rapid trece printr-o adevărată criză de rezultate în play-off. În cele șapte etape jucate până acum, echipa a înregistrat șase înfrângeri și un singur rezultat de egalitate.

Rapid își caută un nou antrenor pentru următorul sezon

După rezultatele bune din sezonul regulat, Rapid București nu a reușit să găsească drumul spre victorie în play-off.

A înregistrat șase înfrângeri şi un singur rezultat de egalitate în cele şase etape de play-off disputate până în prezent.

Giuleştenii au pierdut cu următoarele echipe: 1-2 vs. Farul, 1-2 vs. Universitatea Craiova, 1-4 vs. CFR Cluj, 0-1 vs. Sepsi OSK, 1-3 vs. Farul, 1-2 vs Universitatea Craiova şi au avut un rezultat de egalitate, 2-2 cu FCSB.

Dan Șucu speră să îl aducă pe Mircea Lucescu antrenor

Mircea Lucescu, antrenor care a scris istorie la Rapid, este aşteptat să revină în Giuleşti, potrivit informațiilor Orangesport.ro.

În vârstă de 78 de ani, Mircea Lucescu a fost dat favorit pentru a prelua Beşiktaş.

Cu toate acestea, până în prezent nu s-a ajuns la un acord, iar „Il Luce” poate fi marea lovitură pe care o poate da Rapid după ce l-a demis pe Cristiano Bergodi.

Șumudică, tot mai departe de Rapid

Chiar dacă a avut rezultate în cariera de antrenor, cele mai importante la Astra Giurgiu, Marius Șumudică nu este pe placul lui Șucu. Astfel, giuleștenii forțează revenirea lui Mircea Lucescu pe banca Rapidului, care a câştigat campionatul în sezonul 1998-1999.

Lucescu amână raspunsul, motivul fiind interesul de la Besiktas.

În cariera de antrenor, Mircea Lucescu a scris istorie la Şahtior Doneţk. Cu formația ucraineană, antrenorul român a ucerit opt titluri de campion a Ucrainei, şase Cupe şi şapte Supercupe. În sezonul 2008-2009, Mircea Lucescu a reușit să câștige Cupa UEFA, după o finală cu Werder Bremen (2-1 după prelungiri).

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 49 de puncte

2. Universitatea Craiova - 37 de puncte

3. CFR Cluj - 37 de puncte

4. Farul Constanța - 35 de puncte

5. Rapid Bucureşti - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte