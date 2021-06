Probleme amoroase în handbalul românesc. Patronul clubului din Divizia A, Cristian Gavrilă, s-a iubit cu o jucătoare a echipei Danubius Călărași, pe nume Alexandra Ecaterina Strătulat. Probleme serioase au apărut odată cu despărțirea celor doi. Acuzații grave sunt aduse de mama sportivei la adresa lui Gavrilă.

Conflictul a ajuns pe masa magistraților

Odată cu transferul său de la LPS Iași la Danubius Călărași, jucătoarea de handbal Alexandra Ecaterina Strătulat a început o relație de dragoste cu patronul clubului sportiv, Cristian Gavrilă. Mireasma dragostei s-a risipit, însă, repede. Gavrilă a început să o acuze pe Strătulat de prostituție. Handbalista nu a rămas indiferentă și a înaintat autorităților o plângere împotriva bărbatului și a solicitat oamenilor legii un ordin de restricție. Astfel, conflictul dintre cei doi s-a concretizat într-o anchetă pe masa magistraților. Pretențiile financiare au iscat conflictul Potrivit patronului clubului, fosta iubită avea pretenții financiare și materiale necorespunzătoare. „A solicitat sprijin pentru a-și putea face prezența la cursuri, a primit o tabletă IPad. Având în vedere că urma să primească banii de la alegeri, am zis că nu e nicio problemă în a-i recupera. Ca oficial a fost la federație să rezolve contractele, i s-a plătit cazare și masă plus transport pentru a rezolva acele lucruri. La întoarcerea de la federație a spus că și-a spart telefonul și că nu mai are cum să comunice și i s-a dat cu titlu de împrumut un iPhone nou. A fost nemulțumită de calitatea lui și a solicitat sprijin pentru cumpărarea ultimului tip de iPhone pentru a-și putea face poze de o calitate mai bună. La achiziționarea acestui iPhone i s-a spus că trebuie să restituie celălalt telefon. Nu s-a întâmplat nici până astăzi. Pentru că urma să primească o sumă lunară de 2.500 de lei, am crezut că nu va fi o problemă în a-mi recupera banii. Apoi, la un meci oficial, s-a accidentat. De fapt, a mimat că s-a accidentat. A primit bani pe card și cash, aceste sume apar pe extrase bancare și ștate de plată. În aprilie, însă, i-am solicitat bunurile și banii înapoi. S-a dus la Poliție, spunând că o hărțuiesc. Am depus și eu hârtii, arătând că de fapt îmi cer lucrurile înapoi”, a spus patronul clubului sportiv, potrivit reporteris.ro.

Mama sportivei susține că fetei nu i-a fost înregistrat contractul

Mihaela Preda, mama jucătoarei de handbal Alexandra Ecaterina Strătulat, susține că sportivei nu i-a fost înregistrat contractul. Mai mult decât atât, ea spune că Gavrilă nu plătește jucătoarele.

„Vreți să știți realitatea despre bani? Nu i-a plătit transferul, nu i-a înregistrat contractul. Fiica mea, care a făcut parte din lotul național de tineret, a jucat un meci pentru Danubius Călărași fără contract. I-a făcut o hârtie de mână cu 5 minute înainte. Este meciul la care s-a și accidentat, noi avem înregistrarea că a fost pe teren. Acest club nu-și plătește jucătoarele, nu plătește gazda unde fetele locuiesc, nu respectă nimic din înțelegere.

După fiecare agresiune, apărea ba cu un ceas, ba cu o tabletă. I le făcea cadou și acum spune că sunt ale lui. Am apelat la un ordin de restricție pentru că o terorizează. Îi terorizează colegii de la Facultatea de Educație Fizică și Sport”, a mai dezvăluit mama Alexandrei.

Patronul clubului, acuzat de tentativă de omor

Părintele lansează în spațiul public acuzații grave la adresa fostului iubit al fetei sale, patronul Gavrilă. Potrivit declarațiilor Mihaelei Preda, bărbatul ar fi vrut să o omoare pe fată și chiar a strâns-o de gât.

„A existat o relație între el și fiica mea (…). A vrut s-o omoare în fața blocului, la Iași, unde a urmărit-o mai mult timp. A strâns-o de gât, a auzit cineva și a intervenit. O hărțuiește, este mereu prezent la Iași, stă în mașină și o pândește. Ea și-a schimbat numărul de telefon din cauza lui, i-a hărțuit prietenii.

Trimite poze la 02:00 dimineața în fața ușii noastre. Am luat-o de la Călărași pentru că acolo a vrut s-o omoare. Locuia în gazdă, cu alte colege, a vrut s-o strângă de gât în casă”, s-a exprimat mama sportivei.