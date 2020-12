Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă, luni, de reprezentativa Ungariei, scor 24-26, într-o confruntare ce a contat pentru Campionatul European găzduit de Danemarca. „Tricolorele” au condus la pauză cu 14-13, dar în partea a doua au scăzut ritmul, au permis adversarelor să egaleze, 17-17 în minutul 39, apoi să câștige. Naționala lui Bogdan Burcea rămâne singura reprezentativă care nu a obținut niciun punct în Grupele Principale.

Marți jucăm cu Olanda

Până acum, româncele au pierdut cu Germania (scor 19-22), au învins Polonia (28-24), au cedat în fața Norvegiei (20-28) și a Croației (20-25). România va evolua, marți, de la ora 17.00, împotriva Olandei, partida contând doar pentru palmares din perspectiva „tricolorelor”.

În Grupa a II-a, România se află pe ultimul loc al clasamentului, fără punct. Ierarhia arată asftel: 1. Norvegia 8p, 2. Croația 6p, 3. Olanda 4p, 4. Germania 4p, 5. Ungaria 2p.

Cristina Neagu anticipa un turneu final submediocru pentru naționala României

La jumătatea lunii noiembrie, Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din România, prevedea un eșec la turneul final din Danemarca. Ea atrăgea atenția că echipa ar trebui să se bazeze și pe evoluțiile coechipierelor sale. În condițiile în care interul stânga a fost măcinat de accidentări și de uzură în ultima vreme.

„Nu vă bazați pe mine. Nu sunt robot, am nevoie de antrenamente, de meciuri. Cred că România trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o echipă închegată. Am nevoie de timp, am nevoie de o perioadă îndelungată fără probleme de sănătate pentru a mă putea antrena.

Dar, așa cum o spun mereu, echipa nu trebuie să stea în mine. Cred că toate fetele care sunt convocate trebuie să înțeleagă că echipa națională înseamnă altceva, ceva diferit față de echipele de club. Fiecare trebuie să aibă o responsabilitate la aceste meciuri ale echipei naționale”, afirma Cristina Neagu, care n-a mai putut salva de una singură evoluțiile medicore ale României.