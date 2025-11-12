Patroana unui mare hotel din Mamaia a murit într-un mod ciudat, lângă soțul ei

Câteodată și un accident rutier banal poate aduce o tragedie. Un astfel de eveniment s-a produs pe autostrada A1, în sensul către Constanța, luni. Azi, hotelierii din Mamaia și Constanța au fost îndoliați pentru că a murit Angela Zahiu, patroana unui hotel de lux de la malul mării.

Angela Zahiu, proprietara cunoscutului hotel de lux Savoy din Mamaia, a murit la vârsta de 78 de ani, fără să fie rănită în accidentul de mașină, petrecut pe Autostrada Soarelui.

Femeia se afla în autoturism alături de soțul ei și de încă o persoană. Se întorceau acasă de la munte. La volan era soțul, deoarece Angela Zahiu, după cum au declarant apropiații, nu mai conducea de 10 ani.

Carosabilul era umed, de la ploaie, iar când un alt autoturism s-a angajat în depășire, parbrizul mașinii condusă de Ion Zahiu a fost stropit cu noroi. Soțul a tras ușor de volan și ar fi atins ușor parapetul, au relatat martorii. Mașina a fost zgâriată superficial, așa că soții Zahiu și-au continuat drumul, după o scurtă oprire.

Proprietara hotelului de lux Savoy din Mamaia a murit de spaimă

Atât Ion Zahiu, cât și șoferul din cealaltă mașină, au oprit, au vorbit și au verificat autoturismele. Pentru că nu s-a întâmplat nimic, și-au continuat drumul. Doar că, la scurt timp, Angelei Zahiu i s-a făcut rău.

Femeia, cunoscută ca având probleme cardiace, s-a speriat foarte tare în urma accidentului, chiar așa ușor cum a fost, și a început să acuze dureri în piept. În acel moment, soțul a oprit pe banda de urgență și a sunat la 112.

O ambulanță cu medic s-a deplasat de urgență la kilometrul 33 de pe autostrada, dar Angela Zahiu intrase în stop cardio-respirator. S-a încercat resuscitarea, însă medical a fost nevoit să declare decesul.

Trupul neînsuflețit al Angelei Zahiu a fost depus întâi la morga din Călărași, apoi transportat la Constanța, acolo unde va avea loc înmormântarea.

Presa locală a precizat că Angela Zahiu activa în industria hotelieră de 30 de ani și era una dintre cele mai respectate femei de afaceri din Constanța. Hotelul de 4 stele Savoy, situat în Mamaia Nord, era considerat unul dintre cele mai bune locații de pe litoralul românesc.