O pată de petrol care acoperă aproximativ 25 de kilometri pătrați a fost observată în Marea Neagră, după atacul asupra petrolierului rusesc Aframax Rio, în apropierea orașului Soci. Suprafața poluată s-a triplat într-un interval de 24 de ore, potrivit imaginilor din satelit analizate de specialiștii m Greenpeace. Evoluția situației contrazice declarațiile inițiale ale autorităților ruse, care au susținut că incendiul de la bordul navei nu a provocat scurgeri de produse petroliere, arată Novaya Gazeta.

Petrolierul Aframax Rio a luat foc pe 6 octombrie, în urma unui atac produs în apropierea orașului Soci, pe litoralul rusesc al Mării Negre.

Imaginile din satelit analizate de Greenpeace arătau miercuri, 7 octombrie, o pată de produse petroliere care se întindea pe aproximativ opt kilometri pătrați. Joi, 8 octombrie, suprafața acesteia ajunsese la circa 25 de kilometri pătrați, potrivit publicației Novaya Gazeta Europe.

Primele imagini au fost surprinse în jurul prânzului de miercuri, când nava se afla la aproximativ 50 de kilometri de locul în care izbucnise incendiul. Deși flăcările fuseseră stinse, pe apă era vizibilă o dâră de produse petroliere.

În ziua următoare, petrolierul continua să se deplaseze de-a lungul litoralului, iar pata de poluare se extinsese considerabil.

Suprafața identificată prin satelit nu indică însă cantitatea exactă de petrol ajunsă în apă. Volumul deversat nu a fost stabilit pe baza acestor imagini.

Specialiștii Greenpeace consideră că incidentul reprezintă un pericol pentru mediul marin și pentru comunitățile din regiune. Potrivit estimărilor organizației, petrolierul avariat s-ar putea îndrepta către portul Novorossiisk, aflat la aproximativ 100 de kilometri de poziția navei din ziua de joi.

„Această situație este una dintre consecințele agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia folosește petrolul pentru a finanța războiul. Acum, acest petrol reprezintă o amenințare directă pentru locuitorii țării și pentru natura întregii regiuni a Mării Negre”, au transmis reprezentanții Greenpeace.

Produsele petroliere pot afecta organismele marine, păsările și zonele de coastă. Amploarea pagubelor depinde de tipul substanțelor, de cantitatea deversată și de condițiile marine și meteorologice.

După stingerea incendiului, autoritățile ruse au susținut că nu s-au produs scurgeri de petrol. Acestea au mai anunțat că măsurătorile efectuate nu au identificat concentrații periculoase în aer ale substanțelor rezultate din ardere.

Constatările prezentate ulterior de Greenpeace indică însă existența unei pete de produse petroliere la suprafața mării. Până la publicarea informațiilor organizației de mediu, autoritățile ruse nu prezentaseră o estimare a cantității de petrol care ar fi putut ajunge în apă.

Ministerul rus al Transporturilor a anunțat marți că petrolierul, care naviga sub pavilion liberian, a fost atacat de drone maritime ucrainene. În urma incidentului, la bordul navei a izbucnit un incendiu.

Cei 23 de membri ai echipajului, toți cetățeni indieni, au fost salvați de echipele de intervenție. Nu au fost raportate persoane rănite.

Ca măsură de precauție, autoritățile ruse au închis plajele din zona Sirius, situată în apropierea orașului Soci.

Petrolierul Aframax Rio figurează din 12 februarie 2026 pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina, fiind asociat cu așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, formată din nave utilizate pentru transportul petrolului rusesc în pofida restricțiilor internaționale.