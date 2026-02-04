PAS avertizează: Ion Ceban și Igor Dodon ar putea forma o alianță pentru controlul Consiliului Municipal Chișinău

Republica Moldova. Liderul socialiștilor, Igor Dodon și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban ar pregăti pentru o alianță în Consiliul Municipal Chișinău. Avertizarea vine din partea consilierei municipale PAS Zinaida Popa, după ce Dodon a efectuat o vizită la Primăria Capitalei. Potrivit Zinaidei Popa, totul se întâmplă pe fundalul negocierilor privind adoptarea bugetului municipiului, care rămâne blocat de mai mult timp.

Fracțiunea PAS din CMC susține că, în loc să existe discuții reale despre problemele orașului și bugetul municipal, ar avea loc negocieri politice între MAN și socialiști. Președinta fracțiunii PAS, Zinaida Popa, afirmă că întâlnirile recente dintre Ion Ceban și reprezentanții PSRM ar confirma apropierea dintre cele două formațiuni.

„Astăzi, a devenit clar că se pregătește o mare nuntă politică MAN-Ceban-PSRM. Pentru noi tot timpul a fost clar că aceasta era doar o chestiune de timp. Ce trebuia demonstrat s-a demonstrat”, a scris Zinaida Popa pe rețelele sociale.

Reprezentanții PAS afirmă că administrația municipală nu a inițiat discuții cu fracțiunea lor despre buget, deși susțin că au venit cu propuneri pentru locuitorii capitalei. Potrivit Zinaidei Popa, negocierile s-ar concentra mai mult pe împărțirea funcțiilor decât pe problemele oamenilor.

„Până acum a fost pregătit terenul pentru această nuntă. Și în context ar trebui de menționat că Chișinăul nu a mai văzut de multă vreme atâta mizerie și manipulare în spațiul public. Când afirmi că ești gata de dialog, atunci chiar vorbești. Suntem în luna ianuarie și nu am fost abordată nici eu, nici colegii mei, niciodată pentru o discuție despre buget”, a declarat Zinaida Popa.

La finele săptămânii trecute, PAS a spus că ar vota bugetul dacă vor fi făcute câteva modificări: 80 de milioane de lei pentru sprijinirea a circa 40.000 de familii în perioada rece a anului sau câte 2.000 de lei per gospodărie; 75 de milioane de lei pentru salariile asistenților personali, 200 de milioane de lei suplimentari pentru educație; 10 milioane de lei pentru rezolvarea problemei animalelor fără stăpân.

De cealaltă parte, socialiștii spun că sunt dispuși să susțină bugetul municipiului, dar doar dacă vor fi introduse compensații pentru facturile la energie în perioada rece a anului.

„Socialiștii sunt gata să voteze bugetul cu o condiție: oamenii trebuie să supraviețuiască iernii”, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon.

Potrivit acestuia, cheltuielile pentru întreținere în Chișinău sunt mai mari decât în alte localități, iar autoritățile municipale ar trebui să aloce bani pentru sprijinirea familiilor vulnerabile.

„Compensațiile care se dau în sate și cele care se dau în Chișinău sunt de aceeași valoare, doar că aici cheltuielile sunt mai mari. Iată de ce nu suntem gata să votăm bugetul și vom insista ca o parte din banii bugetari ai municipiului Chișinău să fie realocate pentru compensații”, a declarat Igor Dodon.

Socialiștii propun ca fondurile pentru aceste ajutoare să fie redirecționate de la cheltuieli considerate mai puțin importante, cum ar fi evenimentele sau alte proiecte municipale.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că blocajul în adoptarea bugetului municipal este rezultatul unor „jocuri populiste” orchestrate de PAS și PSRM pentru a obține avantaje politice. Declarațiile au fost făcute după ședința eșuată în care consilierii municipali nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea documentului financiar pentru anul 2026.

Edilul capitalei, care anterior a făcut parte din PCRM și PSRM, afirmă că proiectul bugetului este unul bine elaborat și respinge condițiile înaintate de partide pentru susținerea acestuia. „Bugetul este unul foarte bine realizat”, a declarat Ion Ceban, subliniind că administrația municipală va reuși să gestioneze situația „și fără șantajul lor” și că „bugetul nu este o monedă de schimb politic”.

PSRM și MAN ar putea avea suficiente voturi pentru a adopta bugetul, dacă vor ajunge la un acord. Socialiștii au propus și o pauză de zece zile pentru analizarea propunerilor și deblocarea situației.

Bugetul capitalei este blocat de mai multe luni. Pe parcursul anului 2025, proiectul prezentat de Primăria Chișinău a fost respins sau nu a acumulat suficiente voturi de cel puțin opt ori. PAS și PSRM au acuzat anterior că documentul a fost prezentat târziu și nu a inclus propunerile consilierilor municipali.

În lipsa adoptării bugetului, municipalitatea funcționează în prezent pe baza unui buget provizoriu, construit după parametrii anilor precedenți, ceea ce, potrivit socialiștilor, nu mai reflectă situația economică actuală a orașului.

Proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, prezentat pentru consultări publice în decembrie 2025, prevede venituri estimate la aproximativ 9,6 miliarde de lei. În același timp, cheltuielile planificate depășesc 10,7 miliarde de lei, ceea ce generează un deficit bugetar de peste 1,1 miliarde de lei.

Reprezentanții Primăriei susțin că diferența va fi acoperită prin valorificarea unor bunuri municipale, dar și prin atragerea de împrumuturi externe și interne. Totodată, transferurile din bugetul de stat constituie o parte importantă a veniturilor municipale, depășind 4,9 miliarde de lei.

În lipsa aprobării bugetului pentru anul în curs, municipalitatea activează în baza unui buget provizoriu, construit pe parametrii celui din 2024. Unele alocări financiare sunt realizate prin dispozițiile primarului, situație criticată de reprezentanții PAS, care acuză administrația capitalei că distribuie resursele în mod discreționar.

Un precedent similar a avut loc în anul 2024, când bugetul municipiului Chișinău a fost aprobat cu o întârziere de șapte luni, la sfârșitul lunii iulie. Atunci, documentul a fost votat în prima lectură în unanimitate, însă în lectura finală a fost susținut de 37 de consilieri din partea MAN și PAS. Consilierii PSRM s-au abținut de la vot, invocând faptul că amendamentele propuse de ei după prima lectură nu au fost incluse în varianta finală a bugetului.