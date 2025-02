Kosovo. Partidul premierului Albin Kurti a câștigat alegerile: Nu a existat niciodată mai mult război decât împotriva acestui Guvern

Potrivit rezultatelor neoficiale, partidul de stânga-populist Vetevendosje, condus de prim-ministrul Albin Kurti, a obținut 39,8% din voturi în alegerile legislative din Kosovo desfășurate duminică. Acest rezultat ar putea amplifica tensiunile dintre Kosovo, Statele Unite și Uniunea Europeană, din cauza felului în care minoritatea sârbă este tratată, relatează Politico.

Partidul Democrat din Kosovo (PDK), de dreapta, a obținut 21,8% din voturi, clasându-se pe locul al doilea, urmat de Liga Democrată din Kosovo (LDK), de centru-dreapta, cu 18,1%, și de coaliția de stânga-naționalistă AAK-Nisma, cu 7,6%.

Rezultatele au fost anunțate într-o conferință de presă de către Lumir Abdixhiku, liderul LDK, în urma căderii site-ului Comisiei Electorale Centrale.

„Totul a decurs conform planului. Am câştigat, iar aceasta este confirmarea unui guvern bun, prosper şi democratic”, a declarat Kurti în urma alegerilor.

Kosovo, fostă provincie a Serbiei, și-a declarat independența în 2008, în urma conflictului brutal din anii 1990 dintre sârbi și albanezi în fosta Iugoslavie. Partidul Vetëvendosje (VVL) a fost primul aprtid politic ce a reușit să finalizeze un mandat guvernamental de patru ani la Priștina, după ce a obținut 50,3% din voturi în alegerile din 2021.

În prezent, VVL va trebui să formeze o coaliție pentru a rămâne la guvernare, un proces care se anunță dificil, având în vedere poziția naționalistă pro-albaneză a premierului Albin Kurti și nevoia de compromis pentru a putea rupe ziolarea internaţională a Kosovo.

„Nu a existat niciodată mai mult război decât împotriva acestui guvern. Cu oligarhii care dau bani fără să dea socoteală şi cu opoziţia care face înţelegeri chiar şi cu diavolul împotriva guvernului nostru. Chiar dacă au pierdut din nou, vor rămâne o opoziţie, pentru că nu vor binele nici pentru stat, nici pentru popor”, a susținut Kurti după alegeri.

Începând cu anul 2021, premierul Albin Kurti a făcut presiuni asupra comunităţii etnice sârbe, din nodul Kosovo, estimată la aproximativ 50.000 de persoane dintr-o populație totală de 1,6 milioane. Aceste măsuri au inclus închiderea băncilor sârbe și a instituţiilor de guvernare din regiune, precum și forțarea sârbilor de a utiliza plăcuțelor de înmatriculare kosovare pentru vehiculele acestora.

Kurti a refuzat să implementeze un acord semnat în 2013 cu Serbia, care prevedea ca municipalitățile cu majoritate sârbă din Kosovo să formeze asociaţii autonome în domeniul sănătăţii, educației și economiei, susținând în cadrul unui miting politic care a avut loc la 1 februarie că „guvernul nostru ... nu va spune niciodată da” unor astfel de asociaţii.

