Sport

Parteneriat strategic pentru viitorul gimnasticii românești: Federația Română de Gimnastică și Diplomacy 360 își unesc forțele

Comentează știrea
Sursa foto: Federația Română de Gimnastică
Din cuprinsul articolului

Gimnastica românească face un nou pas important spre consolidare și dezvoltare, odată cu semnarea unui parteneriat strategic între Federația Română de Gimnastică și Asociația Diplomacy 360.

Acordul marchează începutul unei colaborări construite pe valori comune precum integritatea, excelența și responsabilitatea socială, având ca obiectiv principal susținerea performanței sportive și crearea unui cadru sustenabil pentru dezvoltarea gimnasticii în România.

„Gimnastica românească are nevoie, mai mult ca oricând, de parteneriate solide”

În centrul acestui parteneriat se află dezvoltarea unui mecanism solid de finanțare, capabil să sprijine sportivii și cluburile afiliate, dar și inițierea unor proiecte cu finanțare națională și internațională. Totodată, colaborarea își propune să atragă resurse și parteneriate relevante din mediul privat, instituțional și diplomatic, contribuind astfel la creșterea vizibilității și prestigiului gimnasticii românești.

Gimnastica românească are nevoie, mai mult ca oricând, de parteneriate solide și de o viziune modernă de dezvoltare. Prin această colaborare cu Diplomacy 360 ne propunem să deschidem noi oportunități pentru sportivii noștri și să construim un cadru sustenabil care să susțină performanța pe termen lung”, a declarat Ioan Silviu Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică.

Sursa foto: Federația Română de Gimnastică

Un rol esențial în acest demers va reveni Asociației Diplomacy 360, care va coordona activități de fundraising, comunicare și dezvoltare de parteneriate, în beneficiul Federației. Prin expertiza sa în domeniul diplomației sportive, organizația va facilita conectarea gimnasticii românești la noi oportunități de finanțare și promovare, inclusiv pe plan internațional.

„Acest parteneriat reflectă misiunea noastră de a conecta sportul românesc la resurse, parteneri și oportunități relevante la nivel național și internațional. Ne dorim să contribuim activ la dezvoltarea gimnasticii românești și la consolidarea unui model modern de susținere a performanței sportive”, a declarat Valentin-Ovidiu Preda, președintele Diplomacy 360 și CEO Bursa Română de Afaceri.

„Anul Nadia Comăneci 2026”

Parteneriatul vizează, de asemenea, lansarea unor proiecte și evenimente dedicate creșterii notorietății și atractivității gimnasticii, inclusiv în contextul „Anului Nadia Comăneci 2026”, o inițiativă simbolică ce poate contribui la revitalizarea interesului public pentru acest sport emblematic.

Sursa foto: Nadia Comăneci/Facebook

Prin această colaborare, cele două organizații își propun nu doar atragerea de resurse financiare, ci și construirea unui ecosistem modern și eficient în jurul gimnasticii, capabil să susțină performanța pe termen lung și să ofere sportivilor români condițiile necesare pentru a excela la cel mai înalt nivel.

Într-un context în care sportul de performanță are nevoie tot mai mult de susținere structurată și parteneriate solide, această inițiativă poate reprezenta un model de bună practică și un pas concret spre reconstrucția unui brand sportiv de tradiție al României.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

