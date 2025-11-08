Părinții din România, apăsați de cheltuieli. Prețul, primul pe care îl au în vedere înainte de a alege o activitate extracuriculară pentru copii

Părinții din România pun prețul pe primul loc atunci când aleg activitățile extracurriculare pentru copiii lor, arată un studiu realizat de Novakid. Conform analizei, școala oferă copiilor un mediu sigur în care își pot dezvolta abilități esențiale pentru viitor. Când acest cadru este completat de cursuri suplimentare menite să sprijine progresul educațional, dezvoltarea copiilor devine mai naturală.Totuși, alegerea acestor activități nu este întotdeauna simplă pentru părinți, mai ales într-un context socio-economic instabil.

Studiul a fost desfășurat în octombrie 2025, implicând participanți din patru țări. Pentru jumătate dintre părinții români, costul reprezintă cel mai important criteriu atunci când aleg activitățile extracurriculare pentru copii. Prețul conduce astfel clasamentul factorilor decisivi, fiind menționat de 50% dintre respondenți.

Pe lista criteriilor care influențează alegerea activităților urmează proximitatea locației (43%), nivelul de interes al copilului pentru domeniul respectiv (36%), programul flexibil și cursurile disponibile online (32%), dar și experiența și calificările instructorului (26%). Alte aspecte luate în considerare sunt siguranța (13%), opiniile altor părinți sau informațiile din mediul online (11%), dimensiunea grupului și abordarea individuală (8%), precum și echipamentele și materialele disponibile (8%).

Printre cele mai populare activități extracurriculare se numără sportul (68%), limbile străine (44%), meditațiile și activitățile educative (33%) și arta (24%). La acestea se adaugă programele care dezvoltă abilități sociale (14%) și cursurile de programare sau tehnice (11%).

În ceea ce privește timpul alocat, majoritatea copiilor petrec între 1 și 4 ore săptămânal în astfel de activități, în timp ce doar 10% dintre părinți spun că micuții lor depășesc 7 ore săptămânal.

Potrivit sondajului Novakid, principalele motivații sunt dezvoltarea talentelor și pasiunilor (58%), îmbunătățirea sănătății și a condiției fizice (53%), pregătirea pentru viitor, cum ar fi învățarea limbilor străine sau dobândirea de competențe utile (30%), creșterea încrederii în sine (30%) și integrarea socială și formarea de noi prietenii (29%).

Alte motive menționate includ dezvoltarea abilităților de lucru în echipă (15%) și îmbunătățirea performanțelor școlare (12%). Părinții se asigură, totodată, că activitățile nu le răpesc copiilor timpul de joacă sau relaxare. 77% dintre respondenți consideră că juniorii lor beneficiază de timp suficient pentru recreere, în timp ce 16% sunt de părere că acest aspect este insuficient.

Alegerea activităților se bazează pe mai multe criterii: plăcerea copilului, dezvoltarea personală, socializarea, susținerea procesului educațional și menținerea sănătății fizice și mentale.

