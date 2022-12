Se schimbă legea privind concediul de creștere a copilului

Ordonanța de Urgență (OUG) 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevede, în acest moment, faptul că plata acestui ajutor se suspendă dacă persoana care beneficiază de ea realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri nete care după aplicarea impozitului și a contribuțiilor sociale aferente nu sunt de cinci ori mai mici față de cuantumul indemnizației minime de CCC. Indemnizație minimă a crescut, în luna martie a acestui an, de la 1.250 lei la 1.314 lei/lună. Acest lucru înseamnă că venitul net pe an care nu afectează dreptul la indemnizația de concediu de creștere al copilului (CCC) este de 6.570 lei.

Această prevedere va fi schimbată de OUG 164/2022 oficial sâptămâna viitoare. Legea va intra în vigoare în momentul în care vor fi modificate și normele de aplicare ale OUG 111. Acest lucru trebuie să se întâmple în termen de 60 de zile. După ce prevederile OUG 164 vor intra în vigoare, cei aflați în CCC vor putea obține venituri nete anuale de până la opt ori față de valoarea indemnizației minime.

Prevederea introdusă susține că plata indemnizației nu se suspendă în cazul în care persoana „realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de opt ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2)”.

Ce venituri trebuie să ai pentru a putea beneficia de indemnizația CCC

În urma unul calcul în care s-a luat drept referință cifrele actuale, acest lucru va însemna o creștere de la 6.570 lei pe an la 10.512 lei/an. Totuși, un aspect important este indicatorul social de referință (ISR). Acest indicator urmează să fie actualizat în martie 2023 cu rata inflației din acest an. Valorea ISR-ului stă la baza determinării cuantumului indemnizației minime de CCC (2,5 ori valoarea ISR). În plus, și indemnizația minimă va crește, veniturile nete anuale ce nu vor afecta dreptul la indemnizație a celor aflați în CCC vor fi mai mari de 10.512 lei.

Totuși, de această majorare a veniturilor nete se va putea profita abia după ce vor fi oficializate și normele de aplicare ale OUG 111/2010. Veniturile care pot duce la pierderea dreptului la indemnizația de CCC trebuie să vină din prestarea efectivă a unei activități. Un exemplu în acest sens este că dacă veniturile acelea vin din închirierea unor imobile, ele sunt de natură pasivă. Acest lucru înseamnă că beneficiarul nu desfășoară efectiv o activitate pentru a obține banii din chirii. Dividendele sunt un alt exemplu ăn acest sens. Dacă beneficiarul indemnizației este asociat și primește o dată, de două sau trei ori pe an dividende nu înseamnă că pierde dreptul la indemnizația de creștere, informează Avocatnet.ro.