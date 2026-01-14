Părintele Calistrat despre cum să-ți alegi soțul. Atenție la bombardieri și tatuați

Părintele Calistrat a explicat la una dintre intervențiile lui faptul că atunci când o femeie își alege soțul ar trebuie să fie atentă la anumite detalii. Pe de altă parte o femeie poate să schimbe un bărbat, mai spune el.

Omul bisericii spune că o femeie trebuie să fie atentă la ce fel de bărbat alege. Asta pentru că spiritualitatea este mai importantă decât tatuajele acestuia. ”În momentul în care te-ai îndrăgostit de un bărbat tu trebuie să îi cauți și calitățile spirituale nu numai cele fizice.

Dacă l-ai luat bețiv, bucuria ta, dacă l-ai luat puturos e și mai mare bucurie, dacă l-ai luat bătăuș e și mai bine. Te- ai ales cu toate belele deodată”, a început părintele explicația.

Acesta a mai spus că există și locuri perfecte unde poți găsi un bărbat bun și de casă. ”Dar, dacă l-ai luat din Biserică, de la rugăciune sau cel puțin l-ai format să știe ce e aia o miercuri o vineri.

L-ai educat să meargă măcar o dată în post cu femeia la biserică, femeia poate poate să facă din bărbat ce vrea ea. Ea este creată să poate face lucrul acesta”, a mai spus părintele.

Omul bisericii spune că femeile au fost create astfel încât să poată schimba un bărbat dacă vor. Acesta a explicat că doamnele au anumite tactici care pot să facă minuni.

”Femeia are tactica ei, metodele ei. Și poate să facă dintr-un bărbat un om bun, ca dovadă vedeți câte femei poartă capul bărbatului, și unele nu îl poartă rău, chiar îl poartă bine, dacă sunt credincioase. dar sunt unele femei rele, mă refer la vicii, dar când e vorba să îi învârtă la păcat sunt primele. și atunci fac din ei morișca dracilor”, a mai spus el.