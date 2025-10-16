Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza Bricard

Mitza Bricard, românca elegantă și misterioasă care a cucerit Parisul anilor ’50, a fost muza lui Christian Dior și femeia care a inspirat celebrul parfum „Mitzah”.

Mitza Bricard a fost una dintre cele mai fascinante femei din istoria modei europene. Născută în România, tânăra a plecat la Paris în anii ’20, pe când avea doar 20 de ani, într-o lume în care eleganța și misterul deschideau uși inaccesibile. Sosită inițial ca damă de companie, românca și-a croit drumul spre lumea modei grație unui talent natural pentru stil, rafinament și creație vestimentară.

Mitza a fost o prezență aparte în cercurile mondene ale capitalei franceze. Frumusețea ei exotică, accentul est-european și gustul impecabil au făcut-o remarcată rapid. Într-o perioadă în care Parisul era inima modei mondiale, românca a reușit să se afirme printre cei mai importanți creatori ai vremii.

Mitza Bricard a devenit rapid colaboratoarea și apoi marea muză a celebrului Christian Dior. Ea lucra în atelierul casei Dior ca designer de pălării, stilist și șef al departamentului „Creație”, având un cuvânt important de spus în definirea stilului care avea să cucerească lumea în anii ’50.

„Este una dintre acele persoane rare pentru care eleganța este singura rațiune de a trăi”, spunea adesea Christian Dior despre ea. Iar Mitza nu l-a contrazis niciodată. Era întruchiparea rafinamentului absolut, mereu impecabilă, acoperită cu bijuterii somptuoase, perle și turbane, elemente care i-au devenit semnături vizuale.

De altfel, se spune că designerul francez însuși nu i-a putut rezista farmecului, iar Mitza era întotdeauna în dreapta sa la evenimentele importante. În epoca în care imaginea conta la fel de mult ca talentul, ea era întruchiparea eleganței Dior.

Mitza Bricard a fost o femeie care stârnea pasiuni și invidii în egală măsură. Revistele pariziene o descriau ca fiind o apariție irezistibilă, care „le scotea din minți pe femei și îi fascina pe bărbați”. Despre ea se spunea că nu purta niciodată lenjerie intimă și că avea o slăbiciune pentru bărbații mai tineri.

Presa de cancan din anii ’30 nota adesea că purta la încheietura mâinii o mică eșarfă „leopard-jungle”, cu care acoperea urma unei tentative de sinucidere din dragoste. „Semnul durerii unei mari iubiri”, scriau jurnaliștii vremii.

Această combinație de mister și vulnerabilitate a făcut-o și mai fascinantă pentru lumea modei, dar și pentru Dior însuși.

Mitza nu a fost doar o prezență mondenă – a fost o creatoare inovatoare. Ea este cea care a introdus în colecțiile Dior imprimeurile „panthere-jungle” și nuanțele delicate de lila, care aveau să devină emblematice pentru casa de modă.

Influența ei s-a simțit în numeroase colecții Dior, iar după moartea celebrului designer, în 1957, Jacques Rouët, partenerul său de afaceri, declara: „Mitza Bricard va continua să imprime bunul ei gust asupra colecțiilor.”

Așa s-a și întâmplat. Mitza a rămas la Casa Dior, contribuind la păstrarea spiritului original al creațiilor, acel echilibru între feminitate, mister și rafinament.

Influența Mitzei Bricard nu s-a oprit la haine. Christian Dior i-a dedicat un parfum celebru – „Mitzah”, considerat unul dintre cele mai rafinate și senzuale arome create de casă.

Parfumul, reeditat ulterior în colecțiile Dior Privée, poartă în el spiritul femeii care l-a inspirat: misterios, elegant, intens și greu de uitat. Esențele de ambră, condimente orientale și tămâie evocă perfect stilul Mitzei – o prezență care nu trecea niciodată neobservată.

Scriitoarea Kay Thompson nota în cartea sa „From Funny Face to Eloise”:

„Mitza nu umblă niciodată fără turban și fără perle.”

Aceste două elemente aveau să devină simboluri ale stilului Dior și ale epocii de aur a modei pariziene.

Mitza Bricard a fost mai mult decât o colaboratoare a lui Dior – a fost sufletul feminin al unei revoluții estetice. Românca a impus un nou tip de eleganță: senzuală, rafinată, dar și ușor provocatoare.

Deși viața ei personală a fost învăluită în mister, amprenta lăsată asupra modei este incontestabilă. Astăzi, numele Mitzei Bricard este pomenit în manualele de istorie a modei și în arhivele Casei Dior, unde este recunoscută drept una dintre cele mai influente femei din universul couture al secolului XX.