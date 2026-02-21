Parcările gratuite, în vizorul lui Ciprian Ciucu: Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că sistemul actual al gratuităților pentru locurile de parcare trebuie analizat din nou, susținând că în prezent numărul facilităților acordate depășește capacitatea reală a orașului. Edilul avertizează că măsurile pe care intenționează să le ia nu vor fi populare.

Primarul Capitalei a explicat că actuala politică a facilităților nu mai este sustenabilă și că orașul nu poate funcționa pe baza ideii că totul trebuie oferit gratuit.

„O să-mi iau înjurături, pentru că, probabil că… anumite gratuități pe parcări nu mai sunt sustenabile, da? Oamenii vor ca totul să fie gratis. Dom’le, nu merge într-un oraș civilizat ca totul să fie gratis. În momentul de față, de exemplu, avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Dacă luăm cele 5.000 de gratuități pentru ziariști, dacă luăm cele nu mai știu câte zeci de mii de gratuități pentru hibride și electrice, sunt de două ori mai mai multe decât locuri de parcare”, a spus Ciprian Ciucu, duminică, la Digi24.

Edilul consideră că este nevoie de o reechilibrare a sistemului și că parcările pot reprezenta o sursă importantă de venit pentru bugetul municipal. Totodată, el anticipează că extinderea zonelor de parcare cu plată va genera nemulțumiri în rândul populației.

„Trebuie să iau și astfel de măsuri. Da? Pentru că trebuie să fructificăm activele Primăriei, așa cum am făcut cu acele locuințe, care nu au mai fost indexate părțile de 20 de ani. Evident, o să fie populism, o să fie dezbatere la televizor, să vezi cât de rău e Ciucu, face ca Bolojan”, a mai spus primarul general.

În același context al eficientizării veniturilor, Ciprian Ciucu a reiterat intenția de a actualiza chiriile pentru locuințele aflate în patrimoniul municipalității și administrate de Administrația Fondului Imobiliar. Potrivit estimărilor sale, ajustarea tarifelor către niveluri apropiate de piață ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei.

Primarul a vorbit despre cele 4.050 de locuințe închiriate în prezent la prețuri reduse, arătând că multe au fost repartizate în urmă cu decenii, în baza unor criterii diferite sau discutabile.

„Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau, niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum putea să ocupe o astfel de locuință, dar de fapt sunt convins că vorbind acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar. Cine a avut pile, relații și așa mai departe, cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Edilul a subliniat că actuala politică nu mai poate fi susținută în forma actuală și că noile tarife vor fi înaintate Consiliului General pentru aprobare, în încercarea de a aduce un plus de venituri la bugetul orașului.