Papa Francisc: „Lumea va fi mai bună dacă va exista egalitate în diversitate între bărbați și femei”

Suveranul Pontif a abordat, apoi, tema decalajului și egalității de șanse în prefața cărții „Più leadership femminile per un mondo migliore: il prendersi cura come motore per la nostra casa comune”, scrisă de Anna Maria Tarantola, publicată de „Vita e Pensiero”. Volumul unește rezultatele cercetării comune, promovate de Fundația Centesimus Annus pro Pontifice și Alianța Strategică a Universităților de Cercetare Catolice, la care au participat 15 cadre universitare de la diverse discipline, din zece universități cu reședința în opt țări și va fi prezentat pe 10 Martie la ora 14:30 la Institutul Maria Santissima Bambina din Roma.

„Este o carte care vorbește despre femei, despre talentele lor, despre abilitățile și aptitudinile lor și despre inegalitățile, violența și prejudecățile care caracterizează încă lumea feminină”, scrie Papa Francisc în carte.

Papa Francisc: „ Bărbatul și femeia nu sunt egali și nu sunt superiori unul altuia”

„Nu este posibil să urmărim o lume mai bună, mai dreaptă, incluzivă și pe deplin durabilă fără contribuția femeilor. Aici trebuie să lucrăm, cu toții împreună, pentru a deschide șanse egale pentru bărbați și femei, în orice context, pentru a urmări o situație stabilă și durabilă de egalitate în diversitate, pentru că drumul de afirmare a femeii este recent, zbuciumat și, din păcate, nu definitiv”, afirmă Suveranul Pontif.

„Bărbatul și femeia nu sunt egali și nu sunt superiori unul altuia, nu. Numai că bărbatul nu aduce armonie, este ea, ea aduce acea armonie care ne învață să mângâiem, să iubim cu duioșie și care face din lume un lucru frumos”. „Avem atâta nevoie de armonie pentru a lupta împotriva nedreptăților, a lăcomiei oarbe care dăunează oamenilor și mediului, războiului nedrept și inacceptabil”, se arată într-un alt paragraf.

Cercetarea, așa cum subliniază însuși Suveranul Pontif în discursul său, evidențiază dificultățile pe care încă le întâmpină femeile pentru a atinge roluri de vârf în lumea muncii și avantajele asociate prezenței lor majore, de la economie la politică. „Îmi place să cred că, dacă femeile s-ar putea bucura de egalitate deplină de șanse, ele ar putea contribui substanțial la schimbarea necesară către o lume a păcii, incluziunii, solidarității și durabilității integrale”, subliniază Papa Francisc potrivit rainews.it

Totuși, „decalajele dintre bărbați și femei, care mai există, sunt o gravă nedreptate și împreună cu prejudecățile împotriva femeilor stau la baza violenței împotriva femeilor”, continuă Papa Francisc, care amintește că „de multe ori” a condamnat această conduită. „Pe 22 septembrie 2021 am spus că violența împotriva femeilor este o rană deschisă, care rezultă dintr-o cultură de opresiune patriarhală”. Astfel, apelul Papei Francisc este: „Trebuie să găsim leacul pentru a vindeca această rană, nu să lăsăm femeile singure”.

Traducerea Rador