Cum fentează francezii legea. Invazie de nevaccinați la cafenelele și restaurantele din Belgia!

La polul opus, proprietarii restaurantelor din Franţa acuză o scădere drastică a numărului de clienţi. Spre exemplu, un restaurant care avea 300 de persoane servite într-o zi, acum nu mai niciuna. Desigur, trebuie subliniat că această realitate este prezentă doar în oraşele din apropierea graniţei cu Belgia.

Jurnaliştii de la Euronews au descoperit migraţia spre restaurantele belgiene. Totodată, sursa citată a relatat că permisul de sănătate Covid-19 din Franța, intrat în vigoare la 9 august, a provocat numeroase proteste în ultima lună.

Astfel, nu mai miră pe nimeni când francezii care vor să se relaxeze la o cafea sau la o bere fug în Belgia, mai permisivă cu restricțiile sanitare.

Dezbateri aprinse în Franţa

În acest context, deputaţii şi senatorii de la Paris au votat săptămâna trecută extinderea permisului sanitar pentru accesul în cafenele, terase, restaurante, trenuri ori curse aeriene interne. Aici s-a ajuns după dezbateri aprinse.

„Weekendul trecut, restaurantul a fost plin. Am lucrat doar pe bază de rezervări. Am avut peste 300 de clienți și am refuzat aproape 200. Pentru acest weekend, după ce a intrat în vigoare permisul sanitar, nu am primit niciun telefon”, a spus Bénédicte Duyck, proprietarul localului Le Chalet du Mont Noir, din Saint-Jans-Cappel (n.r. – în nordul Franței).

În schimb, la Heuvelland, în Belgia, adică la doar 100 de metri distanță, numărul clienților a crescut simţitor. „Am avut mult mai mulți clienți decât de obicei și mulți ne-au întrebat dacă permisul de sănătate este obligatoriu în Belgia. La noi nu e necesar”, a spus Didier Delval, care se ocupă de restaurantul L’Horloge Inversée.

Criză de bucătari şi ospătari în Belgia

Totuşi, există şi o parte mai puţin plăcută în exodul francezilor: lipsa bucătarilor şi a ospătarilor capabili să onoreze cererile clienţilor. Delval le-a dezvăluit celor de la Euronews că nu are „forța de muncă necesară pentru a satisface cererea crescută din partea clienților francezi”.

„Suntem deja copleșiți și ne străduim să angajăm, bucătari și ospătari”, a spus acesta. „La televizor, vedem miniștri mâncând în restaurante și fiind fericiți că lucrurile merg bine. Dar nu au venit în regiunile de frontieră să vadă situația”, a punctat şi franțuzoaica Duyck.

Ea a declarat că permisul de sănătate obligatoriu nu este singurul obstacol pentru sectorul HoReCa din Franța: „În ultimele 18 luni, în 9 am fost închiși. Ajutorul de stat se va opri în august. Ce voi face de la 1 septembrie fără clienți? Nu am răspunsul”, a fost întrebarea adresată de Duyck jurnaliştilor de la euronews.