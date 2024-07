Social Iubit în SUA, interzis în Coreea de Sud. Controversa din jurul acestui produs







Unul dintre cele mai populare produse de export ale Americii este ilegal în Coreea de Sud. Este vorba despre amestecul de condimente Everything But the Bagel de la Trader Joe’s.

Amestecul, care apare des în rețete pe TikTok, conține sare, usturoi tocat, semințe de susan și semințe de mac. Cele din urmă sunt interzise în Coreea de Sud.

Un amestec de condimente, interzis în Coreea de Sud

Călătorii care sosesc recent la Aeroportul Incheon din Seul (ICN) au raportat că au văzut semne care menționează în mod specific că amestecul de condimente Everything But the Bagel nu este permis.

Un utilizator de pe X a distribuit un poster din aeroport. Semnul avea o imagine a amestecului de condimente și scria în coreeană: „Dorim să vă informăm că produsele următoare care conțin semințe de mac sunt restricționate de a fi aduse în țară deoarece ‘Papaver Somniferum L’, un ingredient din familia macului desemnat ca substanță narcotică conform legii de control a narcoticelor din Coreea de Sud, a fost detectat.”

„Produsele cu semințe care conțin substanțe narcotice au fost întotdeauna interzise de a fi aduse în Coreea. Recent, birourile vamale au întărit controalele asupra articolelor legate de narcotice,” a declarat un reprezentant al aeroportului.

Planta de mac este o sursă vitală pentru aceleași compuși care se găsesc în analgezice precum codeina și morfina, precum și în droguri de stradă ca heroina. Deși, semințele în sine nu conțin niciun opiat.

Recent, un blogger a postat despre experiența sa de a aduce produse Trader Joe’s din SUA în Coreea de Sud.

Într-o postare făcută pe 14 iulie, bloggerul a raportat că a adus 20 de sticle de amestec de condimente. Cu toate acestea, ele au ieșit de pe banda transportoare a bagajelor cu un lacăt galben pe ele. Tânăra a trebuit să vorbească cu oficialii aeroportului pentru a explica de ce a adus articolele interzise în țară.

„Se pare că există ceva confuzie,” a scris ea, adăugând că și alte persoane au avut produsele confiscate.

În cele din urmă, „am renunțat la sticlele de condimente și apoi am fost lăsată să plec,” a concluzionat ea.

Alte țări unde se aplică restricțiile

Și Coreea de Sud nu este singura țară cu restricții asupra semințelor de mac.

În Singapore, semințele sunt oficial clasificate ca „bunuri interzise” de către Biroul Central al Narcoticelor. Însă, persoanele care doresc să le aducă în țară – fie sub formă de semințe sau în produse alimentare – pot solicita o excepție prin intermediul Autorității pentru Științele Sănătății a țării.

Anul trecut, Pentagonul a emis un avertisment pentru membrii armatei că semințele de mac ar putea cauza un rezultat pozitiv la testul de droguri.

„Dintr-o precauție extremă, consider că protejarea membrilor serviciului și integritatea programului de testare a drogurilor necesită un avertisment pentru a evita semințele de mac,” se arată în memorandum.

Experții spun că ar fi aproape imposibil să mănânci suficiente semințe de mac pentru a te droga.

„Semințele de mac nu au suficiente opiacee pentru a te intoxica,” conform unui articol publicat de Colegiul de Medicină al Universității din Florida. „Dar pentru că testele de droguri sunt extrem de sensibile, consumul anumitor produse alimentare cu semințe de mac poate duce la rezultate pozitive la testele de urină pentru opiacee – în special pentru morfină, codeină sau ambele.”

Țările din Asia de Est au adesea reguli foarte stricte anti-droguri și pedepse lungi cu închisoarea pentru infractori. De exemplu, Singapore încă folosește pedeapsa cu moartea pentru infracțiuni legate de traficul de droguri, inclusiv pentru marijuana.

Anul trecut, Hong Kong a declarat cannabidiolul (CBD) un „drog periculos” la același nivel cu heroina și fentanilul. CBD este un compus chimic găsit în plantele de cânepă și marijuana. Nu este psihoactiv, ceea ce înseamnă că nu te droghează. În schimb, CBD este adesea promovat pentru tot felul de beneficii, de la ameliorarea durerii și inflamației la reducerea stresului și anxietății, potrivit CNN.