Revista presei internaționale. Demisia premierului francez, ancheta privind tentativa de asasinare a lui Trump continuă, liderii din Pacific s-au reunit la Tokyo

Revista presei internaționale aduce în atenția publică cele mai importante subiecte din ultimele ore. De la condamnarea unui senator democrat din New Jersey, la continuarea anchetei privind tentativa de asasinare a lui Donald Trump și trecând dincolo de Pacific la Summitul din Japonia, toate sunt prezentate cititorilor.

Marți, loviturile israeliene au ucis cel puțin 57 de palestinieni în Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, un atac aerian a lovit familii adăpostite în „zona umanitară” al-Mawasi. Israelul a cerut anterior civililor să se evacueze din zona respectivă. Forțele de apărare ale Israelului au declarat că atacul a vizat grupări jihadiste. Totuși, „analizează” rapoartele potrivit cărora „civili au fost răniți”. Anterior, Antony Blinken, secretarul de stat american, a declarat pentru doi înalți oficiali israelieni că numărul victimelor civile din Gaza a fost „inacceptabil de mare”.

Bob Menendez, senator democrat din New Jersey, a fost condamnat de un juriu din New York pentru 16 infracțiuni grave. Printre acestea s-au aflat inclusiv mită și extorcare. Procurorii l-au acuzat că și-a folosit influența pentru a ajuta guvernele Egiptului și Qatarului în schimbul unor lingouri de aur, a unui Mercedes și a unor sume de bani. Chuck Schumer, cel mai important democrat din Senat, i-a cerut imediat lui Menendez să demisioneze.

Demisie la nivel înalt în Franța, iar ancheta privind tentativa de asasinare a lui Trump continuă

Gabriel Attal a demisionat din funcția de prim-ministru al Franței. Acest lucru s-a întâmplat după ce alegerile anticipate de săptămâna trecută au dus la formarea unui parlament suspendat. Attal va conduce un guvern interimar până la Jocurile Olimpice, care vor începe la Paris la 26 iulie, și până la numirea unui nou cabinet de către președintele Emmanuel Macron. În condițiile în care niciun bloc nu este aproape de a deține majoritatea, iar negocierile de coaliție stagnează, Franța este încă în căutarea disperată a unui guvern.

În timp ce ancheta privind tentativa de asasinare a lui Donald Trump continuă, oficiali din cadrul Departamentului american pentru Securitate Internă, FBI și Secret Service au fost invitați să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților săptămâna viitoare. Între timp, Convenția Națională Republicană a intrat în a doua zi în Milwaukee. Luni, Trump l-a ales pe J.D. Vance drept contracandidat.

Cum arată America?

Vânzările cu amănuntul din America, cu excepția automobilelor, au crescut cu 0,4% față de luna precedentă în iunie. Aceasta este cea mai mare creștere din ultimele trei luni. Datele sugerează că economia rămâne rezonabil de puternică, chiar dacă inflația se retrage. Cu toate acestea, creșterea vânzărilor a încetinit de anul trecut. Inflația ridicată a erodat veniturile disponibile. De asemenea, consumatorii caută alternative mai ieftine pentru a economisi bani.

Ocado, un furnizor de servicii logistice de depozitare și livrare pentru supermarketuri, printre care Kroger și Marks & Spencer, și-a majorat previziunile de profit pentru activitățile sale tehnologice. Acțiunile sale au crescut cu aproximativ o cincime. Vestea va calma temerile investitorilor, deoarece compania a suferit recent o serie de lovituri. Ocado a fost exclusă din FTSE 100 în luna mai, deoarece capitalizarea sa de piață nu mai corespundea criteriilor indicelui.

Selecționerul Angliei a demisionat după finala Euro 2024

Gareth Southgate a demisionat din funcția de selecționer al Angliei după ce Spania a învins Anglia cu 2-1, câștigând duminică Campionatul European. Southgate a fost primul manager din 1966 încoace care a condus echipa masculină de fotbal într-o finală a unui turneu major.

În timpul celor opt ani în care a ocupat această funcție, Anglia a ajuns în finala Euro în 2021 și 2024, precum și în semifinala Cupei Mondiale în 2018.

Atacul asupra lui Trump dezlănțuie un val de dezinformare

După tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump de sâmbătă, teoreticienii conspirației din stânga și din dreapta internetului au căzut rapid de acord asupra unui lucru. Împușcăturile trebuie să fi fost orchestrate. Stânga crede că a fost doar un spectacol. În timp ce dreapta vede o treabă din interior.

Teoriile conspirației despre un eșec instituțional șocant iau adesea amploare atunci când o explicație alternativă - incompetența - este nesatisfăcătoare. Atacatorul lui Trump, un bărbat de 20 de ani din Pennsylvania pe nume Thomas Matthew Crooks, se pare că a reușit să urce pe un acoperiș din apropiere cu o pușcă de tip AR-15 în mână fără să fie oprit de poliție. Se știu puține lucruri despre el. Totuși este puțin probabil ca noile informații să îi facă să se răzgândească pe cei care cred deja că un grup sau altul este responsabil.

Supraviețuirea unei tentative de asasinat ar fi putut spori poziția lui Trump în alegerile din noiembrie. Luni, el a făcut o intrare sfidătoare la Convenția națională republicană din Milwaukee, Wisconsin. Săptămâna aceasta va fi nominalizat oficial pentru președinție pentru a treia oară.

Redresarea economică lentă a Germaniei

Economia germană aflată în dificultate dă semne de redresare. Indicele Ifo al activității economice s-a îmbunătățit de la începutul anului. Piața muncii rămâne stabilă. Cu toate acestea, marți, indicele ZEW, un sondaj al pieței financiare foarte urmărit, a scăzut ușor, după ce a crescut ușor în ultimele luni.

Economia Germaniei a avut probleme pe mai multe fronturi. Turbulențele geopolitice au afectat afacerile sale de export. Sondajele arată că cererea globală slăbește din nou. Tranziția țării către energia verde este accidentată. De asemenea, întreruperea aprovizionării cu gaz a Rusiei va însemna prețuri mai mari pentru întreprinderi până când energia regenerabilă va fi abundentă.

Tendințele demografice sunt, de asemenea, potrivnice. Cea mai mare cohortă din țară, născută în 1964, împlinește 60 de ani și se apropie de pensionare. În același timp, cohortele tinere care intră pe piața muncii sunt mult mai mici. După perioada de boom din anii 2010, o redresare lentă este probabil cel mai bun lucru la care pot spera piețele.

Wall Street câștigă, Main Street suferă

Morgan Stanley și Bank of America au raportat marți rezultatele din al doilea trimestru, fiind ultimii dintre cei șase mari creditori americani care au făcut acest lucru. Acestea au repetat ceea ce alte bănci au spus deja: Wall Street este în plină expansiune, iar Main Street este pe cale să facă față.

Vineri, JPMorgan Chase a raportat profituri record, susținute de veniturile din serviciile bancare de investiții, care au crescut cu aproape 50% de la an la an, și de rezultatele solide ale tranzacțiilor. Goldman Sachs a înregistrat, de asemenea, câștiguri de două cifre. Cu toate acestea, băncile de retail nu s-au descurcat atât de bine. Creditele neperformante nu au fost în creștere. La Wells Fargo, venitul net din dobânzi - diferența dintre ceea ce încasează o bancă din împrumuturi și ceea ce plătește din depozite - a scăzut cu 9% de la an la an.

Acest lucru marchează o inversare bruscă a soartei băncilor. Când ratele dobânzilor au crescut în 2022, afacerile de pe piața de capital au avut rapid de suferit. Dar pentru consumatorii împrumutați, stresul întârzie să apară. Acum aceștia se luptă. Având în vedere că ratele au atins probabil punctul culminant, Wall Street explodează, însă efectele vor întârzia să se răsfrângă asupra străzilor principale.

Summit de securitate în Aspen, Colorado

Elita americană în materie de securitate și politică externă, reunită marți într-un refugiu montan în Aspen, Colorado, a crezut că își va petrece cea mai mare parte a celor patru zile vorbind despre starea incertă a lumii. În schimb, cele mai interesante întrebări vor fi despre starea Americii, după ce un bărbat înarmat a fost la un pas de a-l asasina pe Donald Trump sâmbătă.

Printre vorbitorii programați s-a numărat Alejandro Mayorkas, secretarul pentru securitate internă, care și-a anulat apariția pentru a se ocupa de criză. Acesta supraveghează Secret Service - responsabil pentru protecția președinților, a foștilor președinți și a altor demnitari - care se confruntă acum cu cel mai grav eșec din ultimele decenii, într-o perioadă de tensiuni ridicate în sezonul electoral, conform economist.com.

Alte probleme globale - de la războaiele din Ucraina și Gaza la cele potențiale privind Taiwanul și chiar spațiul cosmic - se vor ivi. Multe depind de cine va ocupa Casa Albă anul viitor. Acesta ar putea fi Trump.

Liderii din Pacific se reunesc în Japonia

Liderii a 14 state insulare din Pacific, precum și miniștrii din Australia și Noua Zeelandă s-au întâlnit marți, la Tokyo, cu Kishida Fumio, prim-ministrul Japoniei, pentru un pow-wow trienal.

În ultimii ani, imaginea strategică s-a schimbat. Japonia este îngrijorată de influența crescândă a Chinei în Pacific, pe ale cărui căi de navigație se bazează pentru comerț. Ea urmărește să aprofundeze angajamentul față de statele insulare pentru a menține un „Indo-Pacific liber și deschis”.

Suma alocată de Japonia pentru ajutorarea statelor insulare din Pacific a crescut de peste trei ori, ajungând la 587 de milioane de dolari între 2019 și 2021, făcând din această țară al patrulea cel mai mare donator; China este al treilea cel mai mare donator. De asemenea, se intensifică asistența militară. Se preconizează că dl Kishida va anunța planuri de creștere a frecvenței vizitelor navelor militare japoneze în porturile insulare. Liderii vor discuta, de asemenea, despre eliberarea de către Japonia a apelor reziduale de la centrala nucleară Fukushima anul trecut. Decizia a indignat mulți locuitori ai insulelor din Pacific. Dl Kishida va trebui să le recâștige încrederea.