FCSB, calificare la pas în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Victorie clară cu Victus AC la București (4-0)

București. FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, nu a avut emoții cu amatorii de la Virtus AC, din San Marino. Bucureștenii s-au calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor după o victorie clară.

Echipa lui Becali a câștigat cu 4-0 meciul retur cu Virtus AC, campioana micuțului stat San Marino. Partida s-a disputat pe Stadionul Steaua în manşa secundă a primului tur preliminar. În tur, românii au învins cu 7-1.

Odată cu victoria de marți seara, campioana României s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. FCSB s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Băluţă (20), Malcom Edjouma (28, 36) şi David Miculescu (72). În tur, gruparea lui Gigi Becali a câștigat cu cu 7-2.

Echipa patronată de Gigi Becali s a avut mai multe ocazii, ratând din primele minute. Valentin Crețu a lovit bara în minutul cinci, într-un meci în care raportul şuturilor pe poartă a fost de 16-1. La finalul meciului, antrenorul FCSB, Elias Charalambous, s-a arătat bucuros că jucătorii săi au marcat multe goluri în cele două partide.

„Azi am arătat un fotbal bun, sunt bucuros că am marcat multe goluri şi că am trecut în turul următor al competiţiei. Avem puţin timp să ne odihnim şi să ne recuperăm pentru că peste doar câteva zile vom juca în campionat cu Unirea Slobozia. Azi am încercat să folosim şi jucători experimentaţi, dar şi jucători tineri”, a afirmat tehnicianul.