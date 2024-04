Monden Becali, surpriză de proporții pentru ziua în care FCSB devine campioană







Gigi Becali a declarat că vrea o cruce din lumini creată cu ajutorul unor drone ridicate deasupra Arenei Naționale în momentul în care FCSB devine campioana Superligii la final de sezon. Jucătorii sunt foarte aproape de titlu după ce au câștigat meciul cu CFR Cluj din etapa a 4-a a Superligii, scor 1-0. Patronul FCSB a spus că nu îi mai este frică de nimic și că speră să primească aprobare pentru surpriza sa.

Gigi Becali, surpriză inedită pentru FCSB

„(n.r. să ia titlul cu Rapid) Așa cred că va fi. Putem, dacă Rapid mănâncă bătaie, dar trebuie să batem. CFR joacă cu Farul și Craiova cu Sepsi. Să facă un egal și e matematic.Eu nu am ambiție în fața Rapidului, ambiția mea e să luăm titlul cât mai repede și pe Arena Națională, cu 55.000 de oameni, vreau să fac pe Arena Națională din drone, cât e de mare terenul, o cruce de lumini. Cât se joacă, să fie crucea pe cer, Iisus birutor.

Numai crucea, atât. Putem să punem «F-C-S-B». Nu știu. Trebuie să avem și aprobarea și dacă reușim asta mă duc și eu la meci. Acum nu mai am teamă”, a spus Becali la Prima Sport.

Gigi Becali îl pierde pe Florinel Coman

Recent, Darius Olaru a spus că Florinel Coman va pleca de la FCSB la finalul stagiunii. Căpitanul lui Becali a declarat că FCSB i-a învins pe rivalii din Grupa datorită lui Coman și că este un jucător extraordinar. El a mai zis că au fost câteva momente dificile, dar că au reușit să treacă peste tot.

Darius Olaru l-a dat de gol

„Cred că am făcut o partidă foarte bună. Am reușit să menținem posesia, să avem destule ocazii, dar și să suferim în momentele dificile. Am muncit mult înainte de meci, cam 7-8 luni am muncit pentru un meci de acest gen.

Am făcut un meci bun și le-am făcut pe plac fanilor care au venit în număr mare la meci. Fanii noștri au fost minunați și le dedicăm victoria din această seară. Treaba nu este încheiată, mai avem de tras. Știm că suntem foarte aproape de titlu, dar trebuie să ne gândim la următoarea partidă.

Au fost și unele momente mai dificile pe durata acestui sezon dar am știut să facem față, ne-am maturizat și trebuie să fie anul nostru. E foarte dulce victoria aici, la CFR. Mereu am avut meciuri dificile, dar meritam victoria.

Golul lui Coman este fenomenal, o lovitură liberă poate fi ca un penalty pentru el. E un jucător extraordinar și ne bucurăm că l-am avut alături în acest sezon. Vedem ce ne rezervă viitorul. În mare parte, este meritul lui”, a spus Darius Olaru.