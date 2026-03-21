Panama intră în conflict deschis cu o firmă din Hong Kong din cauza concesiunilor portuare

Președintele statului Panama, Jose Raul Mulino, a respins joi acuzațiile lansate de Panama Ports Company, subsidiară a grupului CK Hutchison din Hong Kong, în legătură cu evoluția unei proceduri de arbitraj privind contractele disputate pentru administrarea unor porturi strategice, potrivit Reuters.

Șeful statului a calificat afirmațiile companiei drept neadevărate și a susținut că autoritățile panameze beneficiază de reprezentare juridică internațională în acest dosar.

Disputa apare într-un context mai amplu, după decizia autorităților din Panama de a desface acordurile de concesiune care ofereau Panama Ports Company control asupra porturilor Balboa și Cristobal. Măsura a fost luată după o hotărâre judecătorească despre care guvernul a afirmat că a stabilit caracterul neconstituțional al contractelor respective.

Panama Ports Company a susținut luni că guvernul panamez nu a respectat termenul-limită din 13 martie pentru a răspunde în cadrul procedurilor arbitrale. Compania a afirmat că oficialii statului ar fi solicitat o prelungire deoarece nu aveau reprezentare juridică.

Președintele Jose Raul Mulino a respins public această versiune. În cadrul unui eveniment, liderul panamez a declarat că guvernul a desemnat avocați internaționali pentru apărarea intereselor sale în arbitraj.

„Asta este revoltător și o minciună”, a spus Mulino. „Am numit avocați internaționali care ne vor apăra.”

Prin aceste declarații, președintele a contrazis direct acuzațiile formulate de subsidiara grupului CK Hutchison și a transmis că statul este pregătit să își susțină poziția în cadrul litigiului.

Ulterior, tot joi, guvernul din Panama a transmis un comunicat în care a acuzat Panama Ports Company și entitățile afiliate că au refuzat să coopereze cu autoritățile. Potrivit poziției oficiale, compania ar fi ascuns informații și ar fi obstrucționat un proces coordonat de tranziție.

În același comunicat, autoritățile au descris comentariile recente ale companiei drept „false și calomnioase”.

Acest schimb de acuzații publice marchează o nouă etapă a conflictului dintre statul panamez și operatorul portuar, într-un dosar cu implicații comerciale și juridice importante.

Până la momentul relatării, CK Hutchison, conglomeratul din Hong Kong cu participații în infrastructură și telecomunicații, nu a oferit imediat un punct de vedere ca reacție la cele mai recente declarații formulate de Mulino și de guvernul panamez.

Conflictul actual are la bază decizia guvernului din Panama de a anula concesiunile care acordau Panama Ports Company administrarea porturilor Balboa și Cristobal.

Potrivit autorităților, această decizie a venit după o hotărâre susținută de Curtea Supremă, în urma căreia contractele au fost considerate neconstituționale.

Cele două porturi au o importanță strategică majoră pentru activitatea comercială din zonă, iar schimbarea operatorilor a atras atenția mediului internațional. După anularea concesiunilor, guvernul panamez a emis concesiuni temporare pe o perioadă de 18 luni.

În baza acestei formule temporare, portul Balboa este administrat în prezent de APM Terminals, în timp ce terminalul Cristobal este operat de TIL Panama, companie care aparține Mediterranean Shipping Company (MSC).

Evoluțiile din jurul acestor concesiuni sunt urmărite atent și dincolo de granițele statului Panama, în condițiile în care porturile vizate se află în zona unuia dintre cele mai importante culoare maritime din lume. Potrivit relatării Reuters, acțiunea autorităților panameze este privită pe scară largă drept un rezultat al presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru limitarea influenței chineze asupra acestei căi navigabile strategice.

În acest context, litigiul dintre guvernul panamez și subsidiara CK Hutchison depășește sfera strict comercială și se înscrie într-un cadru mai larg, care implică interese economice, juridice și geopolitice. Deocamdată, autoritățile de la Panama insistă că poziția lor este susținută legal, în timp ce Panama Ports Company contestă modul în care guvernul gestionează procedurile arbitrale și tranziția administrării porturilor.