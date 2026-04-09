România cumpără Portul Giurgiulești. Guvernul de la București alocă 56 de milioane de euro

Republica Moldova. Guvernul României a decis, în ședința de joi, alocarea a 56 de milioane de euro pentru preluarea participației deținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, într-o mișcare care vizează extinderea influenței economice și logistice a Bucureștiului în regiune.

Executivul de la București a anunțat adoptarea unei hotărâri privind utilizarea fondului de rezervă bugetară pentru 2026, în vederea suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, scrie Antena3 CNN.

„Bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va fi suplimentat cu suma de 281,626 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit Hotărârii adoptate de Guvern. Resursele financiare vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime„ S.A. Constanța, operațiune destinată finanțării investiției pentru dobândirea participației de 100% în ÎCS Danube Logistics SRL”, au transmis reprezentanții Guvernului.

Statul român și-a manifestat intenția de a achiziționa, prin Administrația Porturilor Maritime, acțiunile deținute de BERD la Danube Logistics SRL, operatorul Portului Giurgiulești, demers aprobat la nivel guvernamental și corporativ.

Autoritățile de la București au subliniat anterior că planul vizează investiții semnificative pe termen lung, menite să crească capacitatea portuară și să întărească rolul strategic al Portului Constanța în regiunea Mării Negre.

Totodată, preluarea ar putea oferi operatorilor din România și Republica Moldova instrumente suplimentare pentru a contribui la viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

La 31 decembrie 2025, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a semnat acordul de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.

Autoritățile au explicat că tranzacția nu necesită avizul Guvernului Republicii Moldova, deoarece Portul Internațional Liber Giurgiulești este o investiție privată. Statul rămâne proprietarul terenurilor și va prelua infrastructura construită după expirarea termenului de cesiune.

În martie, Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost declarat obiectiv de infrastructură strategică, iar autoritățile au stabilit că, începând cu anul 2030, acesta va fi supus legislației Uniunii Europene, fără regim fiscal și vamal special. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege în acest sens.

După expirarea dreptului de suprafață, toate construcțiile realizate de investitori și rezidenți vor fi transferate în proprietatea statului Republica Moldova, consolidând astfel controlul public asupra unuia dintre cele mai importante noduri logistice ale țării.