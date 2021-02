Palatul Parlamentului devine un loc periculos. Ţevile se sparg des, iar apa a țâșnit prin lustre

Vlad Sergiu, senator USR PLUS: „Toată clădirea are probleme de structură. Acum, că are puțină igrasie sau bate vântul, am încercat să trecem peste”.

Virgil Guran, senator PSD: „Cu înghețatul de frig e o problemă și la PNL, și am înțeles că la parter sunt probleme. Chiar nu sună bine. Dacă nici în Parlament nu rezolvăm probelema căldurii, atunci unde o mai rezolvăm”.

Alex Tănase: „Avem lifturi în casă care consumă 36 de kilowați, în condițiile în care un tramvai consumă 21”.

Marian Stan, referent: „Două dintre ele au fost puse în funcțiune în ’90, dar au fost montate în 88-89”.

Ce spun experţii despre Palatul Parlamentului

„În medie, liftul se blochează cam de 10 ori pe zi. Dar și dacă s-ar prăbuși vreodată în gol, cabina grea de o tonă și jumătate i-ar proteja perfect pe toți cei din interior.

Aceasta a fost dorința lui Nicolae Ceaușescu, iar factura este pe măsură. Toată clădirea consumă lunar peste 10,3 milioane de kilowati.

254 de milioane de lei au cerut parlamentarii de la bugetul de stat, și 80% din sumă ar trebui investită în reparații, susțin administratorii clădirii”, informerază stirileprotv.