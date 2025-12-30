Social

Outfitul perfect pentru Revelion 2026. E mai simplu decât crezi

Rochie Revelion / sursa foto: dreamstime.com
Pe măsură ce ne apropiem de noaptea dintre ani, pregătirile nu sunt complete fără alegerea unei ținute festive care să reflecte tendințele actuale în modă.

Pentru Revelionul din 2026, designerii și fashion-bloggerii propun o serie de direcții stilistice care combină strălucirea, texturile bogate și formele moderne, oferind opțiuni variate pentru fiecare tip de petrecere — de la o seară intimă acasă până la un eveniment sofisticat în club.

Strălucire și texturi luxoase pentru Revelion

Unul dintre cele mai vizibile trenduri pentru Revelion 2025 este revenirea paietelor și a materialelor metalizate. Paietele continuă să domine (rochii scurte, midi sau maxi) și adaugă un plus de strălucire potrivit pentru momentul sărbătoresc.

Rochie catifea

Rochie catifea / sursa foto: dreamstime.com

Pe lângă paiete, catifeaua este un alt material preferat de designeri. Conform celor de la Accio, rochiile din catifea în tonuri inspirate din pietre prețioase (smarald, safir, rubin) sunt în trend pentru ținutele de seară.

Vogue Couture subliniază că texturile dramatice, dar totodată confortabile, sunt alese frecvent — imprimeurile metalice, satinul sau organza adaugă eleganță fără a sacrifica fluiditatea ținutei.

Croieli moderne și detalii îndrăznețe

Ca modă la nivel de siluetă, 2026 aduce un mix între forme clasice și croieli curajoase. Se poartă tăieturi asimetrice, decupaje strategice și fuste cu slit adânc, oferind un look festiv, dar liber.

Un alt trend foarte prezent este croiala cu umeri evidențiați sau mâneci „puff”, după cum spun experții de la Womanstrong.

Aceste detalii creează o siluetă dramatică și adaugă volum, dar pot fi echilibrate cu un design simplu al rochiei.

Paletă de culori: de la cristal la bijuterii

În ceea ce privește cromatica, opțiunile sunt cât se poate de variate. Nuanțele clasice precum negru, alb și champagne sunt completate de tonuri mai îndrăznețe — bijuterii prețioase (smarald, rubin, safir) sau metalice (aur, argint, bronz).

Rochie Revelion

Rochie Revelion / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, blogul românesc CaTine accentuează revenirea culorilor sofisticate și non-tradiționale: poartă, de exemplu, colanți vișinii asortați cu o rochie neagră sau alege rochii cu dantelă pentru un efect festiv, dar delicat.

Idei vestimentare în funcție de tipul petrecerii

Petrecere în club: Salopetele din catifea sau materiale fluide sunt o alegere frecventă, spun sursele de modă de pe Trenda.ro.

Poți opta pentru o salopetă evazată, accesorizată cu pantofi cu toc stiletto sau botine chic.

  • Cină elegantă sau eveniment formal: Pentru astfel de ocazii, o rochie din catifea sau brocart, cu croială dreaptă sau cambrată, este recomandată. Tonurile pământii în varianta lor strălucitoare (bordo, marsala, maro, arămiu) sunt foarte prezente.
  • Petrecere acasă sau mai relaxată: Poți jongla cu elemente confortabile, dar festive — de exemplu, o jachetă din blană artificială sau o rochie cu paiete, combinate cu accesorii discrete. CaTine recomandă blana sintetică pentru un plus de textură fără să forțezi eleganța.

Pentru Revelionul 2025, tendințele modei pun accent pe contrastul dintre eleganță și strălucire, dar și pe personalizare: paietele, catifeaua, decupajele și culorile bogate sunt în prim-plan

Proiecte speciale