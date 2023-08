Specie umană necunoscută. Osul, despre care se crede că ar fi un os de șold, este cunoscut sub numele de ilium. Acesta a fost excavat dintr-o peșteră din vasta Grotte du Renne, Franța, în urmă cu câteva decenii. Cu toate acestea, abia acum a fost analizat de experți.

Specia umană despre care nu se știa nimic

Complexul de peșteri este considerat a fi unul dintre cele mai interesante situri paleolitice din Europa. Acolo au fost descoperite și rămășițe ale neanderthalienilor. Straturile inferioare indică faptul că această rudă îndepărtată a oamenilor din zilele noastre a locuit cândva în acest loc.

În straturile superioare, există indicii ale unei perioade în care oamenii moderni din punct de vedere anatomic (AMH) l-au locuit. Dar cercetătorii au găsit și un strat care sugerează o perioadă de coexistență a ambilor hominizi.

S-a descoperit că ilionul – unul dintre cele trei oase care alcătuiesc pelvisul uman – aparținea unui nou-născut a cărui morfologie , a necesitat o analiză intensă și amănunțită, pentru a-l compara cu 31 de oameni contemporani și doi neanderthalieni.

Ce specie e, de fapt?

Cu toate acestea, ceea ce este cel mai profund este faptul că s-a constatat că osul nu era nici de Neanderthal, nici în întregime om modern din punct de vedere anatomic. Comparându-l cu alte oase de pui de Neanderthal, experții au constatat că forma sa diferă de ambele specii.

Acest lucru ar putea însemna că osul reprezintă o descendență clară de Homo Sapiens, dar cu ușoare diferențe față de AMH.

Cercetătorii notează: „Rezultatele noastre indică o distincție morfologică între iliacul neanderthalienilor și cel al nou-născuților moderni din punct de vedere anatomic”. „Deși AR-63 se află ușor în afara variabilității recente, acesta diferă clar de Neanderthalieni. Propunem ca acest lucru să se datoreze apartenenței sale la un neam uman modern timpuriu a cărui morfologie diferă ușor de cea a oamenilor din zilele noastre.”

Ce ar putea fi această specie necunoscută de hominid

O serie de unelte de piatră au fost, de asemenea, dezgropate în interiorul peșterii Châtelperronian, într-un strat cunoscut sub numele de complexul tehnocultural, de unde au fost extrase multe silexuri și tehnologii similare.

Cercetătorii propun ca unele dintre unelte să fi fost create ca urmare a difuzării – tehnici și abilități transmise sau învățate de la o cultură la o altă regiune.

Dacă această teorie este de crezut, AHM ar fi dezvoltat unelte pe care neanderthalienii le-ar fi adoptat și, eventual, le-ar fi modificat pentru a se potrivi nevoilor lor. Este posibil ca această încrucișare să fi avut loc în perioada în care neanderthalienii și AMH au coexistat în Europa timp de câteva mii de ani.

Bibliografie: Kane, H. (2023, August 22). Ancient bone found in cave could prove existence of unknown human species. Mirror. https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ancient-bone-found-french-cave-30758831