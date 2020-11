Ludovic Orban a subliniat, de asemenea, că după 6 decembrie este convins că va avea majoritate parlamentară.

„Se știe foarte bine că la nivelul Uniunii Europene s-a luat decizia ca toate statele europene, pe lângă bugetul Uniunii Europene 2021-2027, să beneficieze de sprijin în cadrul Facilității de Reziliență și Redresare, așa este intitulată.

Este vorba de o finanțare de 750 de miliarde de euro pentru țările membre ale Uniunii Europene, o finanțare care este asigurată pentru prima oară printr-o creditare care este făcută de Comisia Europeană la nivelul întregii Uniuni Europene.

Păi, pot să vă spun, de exemplu, că pe programul SURE săptămâna aceasta s-au aprobat 3 miliarde de euro pentru România, bani care vor veni săptămâna viitoare, deci 3 miliarde de euro, repet. În cadrul programului SURE, dobânda e 0, practic. Ei s-au împrumutat la dobândă negativă, -0,085”, a declarat premierul la RomâniaTV.

Cum se alocă banii?

„Alocarea banilor se face printr-un regulament care se face la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European a avut o influenţă favorbailă. Cel mai probabil în două săptămâni se va stabili regulamentul. Cel mai important este să avem proiecte.

Mie mi se pare o condiţie foarte rezonabilă să implementeze o minimă garanţie că banii sunt cheltuiţi corect! Au rxistat alte guverne înaintea noastră. Aprobările pe infrastructură au venit toate pe mandatul nostru, pentru că în ceilalalţi ani nu s-au dat termenele”, a mai spus Orban.

Funcționarii publici nu au voie să fie membri de partid

Din punctul meu de vedere, niciun funcţionar public nu ar trebui să fie membru de partid. Depolitizarea administraţiei publice este foarte importantă. De când am venit la putere nu am putut face ce ne-am dorit, noi nu am avut majoritate parlamentară, timp de un an de zile am fost într-un meci continu cu PSD.

Sunt convins că după 6 decembrie lucrurile se vor schimba. Eu spun că vor urma patru ani de pace şi o oortunitate extraordinară. Fiecare cetăţean îşi face propria evaluare, ce partid e mai serios, cu ce ofertă vine. Oamenii trebuie să aibă încredere că vom reforma România. PSD aproape a capturat România. În ceea ce ne priveşte pe noi, alegerile din 6 decembrie au o miză serioasă.

Nu s-ar putea întâmpla o alianţă PSD-PNL pentru guvernare. Ar fi împotriva voinţei cetăţenilor. PSD e într-o izolare politică, nu are cu cine poate face majoritate. Dacă USR face vreo înţelegere, printr-o zonă din România, îşi pierd din votanţi. PSD trebuie să stea departe de putere mult timp.

Poate timp de 10 ani de zile şi mai mult. Ne-au stricat relaţiile, nu au fructificat oportunităţile. PSD a ţinut România pe loc şi a blocat orice fel de reformă, de modernizare, fiind practic un partid al sărăciei. România trebuie să ofere o şansă fiecărui om, proiectul nostru e despre oameni. PSD n-a făcut decât să promită marea cu sarea oamenilor.”, a spus Orban.