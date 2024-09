Monden Georgică Cornu, însoțit de fosta soție la tribunal. Reacția Marinei Almășan







Marina Almășan și Georgică Cornu s-au întâlnit luni la Tribunalul București. Afaceristul a contestat ordinul de protecție emis împotriva lui. Prezentatoarea nu a fost impresionată și a lăsat de înțeles că își dorește ca fostul partener să poarte brățara de monitorizare. Ea a spus că acesta a făcut-o „femeie de moravuri ușoare”.

Georgică Cornu, însoțit de fosta soție la tribunal

În replică, avocata lui Cornu a pledat în favoarea clientului său, arătând că acesta nu poate fi considerat pericol public, mai ales că acesta suferă de un handicap: un picior amputat. Cel mai șocant moment de la tribunal a fost când omul de afaceri a apărut cu fosta soție, cu care s-a certat o perioadă lungă de timp. În urmă cu ceva vreme, Oana Cornu ar fi intrat pe ascuns în vila din Timișoara în care afaceristul se afla cu Marina Almășan. Oana și Georgică Cornu au divorțat cu scandal și și-au aruncat cuvinte dure.

Afaceristul a spus că a adus-o pe fosta soție la tribunal ca martor. „Am vrut s-o aduc ca martor. Dar nu a mai fost nevoie să o audieze”, a spus Cornu.

O zi de coșmar pentru Marina Almășan

Marina Almășan a spus că a fost una dintre cele mai urâte zile din viața ei și că nici măcar nu s-a uitat la fostul partener. Ea a mai zis că judecătorii nu l-au pus pe afacerist să jure cu mâna pe Biblie, dar avocatul său a demontat „toate minciunile declarate în instanță”.

Prezentatoarea a mai declarat că a vrut să se despartă de afacerist de cinci ori, dar că a ales să rămână cu el timp de 12 ani pentru a evita scandalurile. „Oricum, circul acesta, care pare fără final, este un răspuns la întrebarea: cum de l-am tolerat atâta vreme? Am avut cinci tentative de despărțire. Au durat luni întregi, fiecare din ele. Și, de groaza unui astfel de scandal, am dat înapoi. Și iată că, până la urmă, tot acolo am ajuns”.

Marina Almășan, despre fosta soție a lui Georgică Cornu

Marina Almășan a spus că a fost șocată când a văzut-o pe Oana Cornu și că are foarte multe mesaje în care acestea vorbea urât de afacerist. Ea consideră că fosta soție a lui Georgică Cornu are un interes ascuns.

„ M-am mirat s-o văd acolo, mai ales că am telefonul plin de mesaje ale lui, denigratoare și jignitoare la adresa ei. Cine știe ce interese or fi la mijloc… Timpul o va demonstra”, a mai spus Marina Almășan pentru Fanatik.