Politica Roxana Mînzatu: De 20 de ani mă pregătesc pentru funcția de comisar european







Propunerea României pentru funcţia de comisar european, Roxana Mînzatu, a povestit ce a discutat cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene şi a subliniat că de 20 de ani se pregăteşte pentru a reprezenta România la acest nivel.

”De 20 de ani mă pregătesc într-un fel pentru a reprezenta România la acest nivel. Activez în zona fondurilor europene din 2004, de când aveam Ministerul Integrării Europene şi vorbeam despre aderarea României la Uniunea Europeană, dar nu a fost în planul meu de carieră sau politic să ajung Comisar European. Am dorit rămân foarte conectată cu ţara”, a declarat Roxana Mînzatu la Antena 3.

Roxana Mînzatu: Sunt o feministă convinsă

Roxana Mînzatu a explicat că din funcţia de deputat european avea posibilitatea de a interacţiona mai mult cu alegătorii. ”Ca eurodeputat ai posibilitatea să ai conexiune mult mai puternică cu cu cetăţenii, cu cei care te-au votat, din perspectiva inclusiv a interacţiunii faţă în faţă Şi comisarul este, cu siguranţă o demnitate şi o poziţie de mare impact pentru ceea ce înseamnă viaţa de zi cu zi a românilor, dar nu a fost într-adevăr ceva pe care eu m-am concentrat sau la care am aspirat.

Însă consider că şi sunt o feministă convinsă, consider că este bine ca fiecare ţară să propună persoane competente, persocioane cu profil, relevant atât femei, cât şi bărbaţi, pentru poziţii relevante care se reprezintă ţara respectivă. Pentru mine este evident un un privilegiu, o onoare, o responsabilitate să fie nominalizarea ţării noastre şi cred că experienţa din politica de coeziune, care m-a dus de la apă şi canalizare la startup-uri, la sprijinirea IMM-urilor, dezvoltare a infrastructurii din sănătate şi aşa mai departe, m-au pregătit să pot să gestionez portofolii importante şi relevante la nivel european”, a mai declarat Roxana Mînzatu.

Întâlnirea cu Ursula von der Leyen

Întrebată cum a decurs dialogul cu Ursula von der Leyen, Roxana Mînzatu a precizat că a fost o discuţie cordială.

”A fost o discuţie cordială, aşa cum aş fi făcut şi eu dacă urma să iau în echipă pe cineva. Şi-a dorit doamna von der Lyen ca, dincolo de CV, să vadă persoana, să o simtă, să înţeleagă care este dinamica cu acea persoană şi să vadă care este povestea. Am vorbit despre parcursul meu profesional şi politic. Evident, a avut întrebări despre poziţia de ministru al Fondurilor Europene şi ce am făcut în în 2019. Am povestit despre descentralizarea fondurilor europene pe care am lansat-o atunci”, a povestit Mînzatu.

De asemenea, Roxana Mînzatu a precizat că a discutat cu preşedinta Comisiei Europene despre experienţa sa şi despre reforme.

”Am discutat despre experienţa mea ca secretar de stat şi preşedintele Agenţiei pentru Achiziţii Publice. Am discutat de despre reformă în achiziţii şi ce importanţă au achiziţiile publice acum, când relansăm şi ne dorim să relansăm competitivitate Europei pe principiile unei autonomii sporite faţă de competitori globali. Am discutat despre ceea ce înseamnă prezenţa femeilor în politică, spre final, Împărtăşim preocuparea aceasta, că nu este până la urmă o democraţie completă până când nu avem o reprezentare echitabilă, jumătate din societate în viaţa publică. Da, cam aşa a depus discuţia. Ce a fost cordială a fost, a fost una constructivă”, a mai spus Roxana Mînzatu.

Ea a explicat că nu a discutat despre portofoliul care va reveni României, însă va fi unul relevant.