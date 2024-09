Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 septembrie 2024. Freddy Mercury a avut șapte pisici







03 septembrie

Pe 3 septembrie s-au născut Charlie Sheen, Urho Kekkonen, Pietro Locatelli, Maria Ciobanu, Marina Voica, Ovidiu Drâmbă, Pavel Dan.

În calendarul creştin-ortodox, pe 3 septembrie, sunt Sfinţii: Antim din Nicomidia, Teoctist, nume de bună aducere aminte, în seceta religioasă de astăzi. Nimic în “Kalendar”.

Există un oarecare risc seismic, dar de ce să ne îngrijorăm, odată că o să fie, apoi că a fost!

"Evenimentul Zilei" din 3 septembrie 1941 a fost că 600 prizonieri de război sovietici şi 250 de polonezi au fost ucişi, folosindu-se "camere de gazare". S-a întâmplat la Auschwitz. Otrava folosită a fost, pentru prima oară în istoria infamiei umane, Zyklon B, un pesticid care prin hidratare dezvolta un gaz lethal din familia cianurei, cum ar fi fost la Roşia Montană. Folosit în acest scop pentru prima dată. Până la sfârşitul războiului aveau să piară în camerele de gazare un milion două sute de mii de oameni. Sursă, http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/auschwitzgaschambers.html

Nimeni, însă, nu v-a spus că "soluţia finală" nu era numai pentru evrei, ţigani, "rase inferioare", comunişti, homosexuali şi secte religioase. La vila Wannsee, pe 20 ianuarie 1942 când s-au stabilit monstruoasele protocoale, la pagina 182, este o menţiune interesantă: "este de datoria autorităţilor locale în Germania Mare dar şi în toate teritoriile germane să stabilească şi să menţină o ordine şi o disciplină strictă eliminînd vagabonzii şi câinii şi pisicile fără stăpân, mai ales dacă sunt corcituri".

Poziţia umanităţii faţă de animale a fost de fapt poziţia faţă de etică şi faţă de ea însăşi. Putem să intuim şi prezice soarta unei comunităţi umane după poziţia pe care o are faţă de propriile animale, spunea Carl Gustav Jung.

În actuala confuzie a valorilor spirituale cînd nimeni nu mai ştie exact ce este “bine” şi ce este “rău” separarea dintre umani şi non-umani este unori greu de făcut. Aşa s-a întâmplat în Germania nazistă unde evreii, ţiganii, homosexualii, dar şi căţeii şi pisicile au devenit obiectul unor “experienţe ştiinţifice” greu de imaginat şi imposibil de redat.

O femeie care a supravieţuit faimosului “Block 11” arăta : “eram ca animalele într-o cuşcă”. Iar celebrul, iată şi răul are vârfurile lui, dr. Josef Mengele spunea: ”omul este cel mai ieftin animal de laborator… mai ieftin ca un şoricel alb!”.

În lagărul de la Ravensbruck unde se făceau abominabile experienţe pe oameni, femeile erau numite “iepuraşi” iar bărbaţii “şoricei”. Această identificare a oamenilor cu animalele a fost o politică premeditată nazistă. Ernest Haeckel, un biolog care a devenit în scurt timp vîrful de lance al propagandei rasiale naziste spunea: ”…aşa numitele rase inferioare, sunt din punct de vedere psihologic mai aproape de mamifere decât de europeanul civilizat, şi deci trebuie să acordăm o valoare total diferită vieţilor lor”.

Eliminarea deliberată şi discriminatorie a oamenilor şi a animalelor este o practică nazistă inacceptabilă. Pentru aceste crime contra condiţiei umane naziştii vinovaţi au fost spânzuraţi.

Nu sunt un ”iubitor de animale”, oare ce idiot a mai scos și această denumire ce pare a descrie ceva cel puțin peiorativ, condamnabil, dacă nu patologic. Sunt un om normal. Oamenii normali iubesc viața, oamenii, copiii, animalele, se bucură de flori și de frumusețea naturii. Cățeii, pisicile și celelalte animăluțe fac parte din natură. De aceea ne bucură și ne fac mai buni. Problema este cu ceilalți, cei care nu iubesc natura, animalele, florile – acolo este patologia și absența sufletului, acolo este răutatea și lipsa condiției umane. O bună doctoriță îmi spune că lipsa empatiei denotă lipsa sufletului, sau o gravă patologie psihică. Sau, poate, sunt extratereștrii, reptilieni (sic).

Pentru că sunt un om normal, m-a bucurat, la timpul ei, știrea că perechea Macron a adoptat de la SPA (Societatea de Protectie a Animalelor), imediat după instalarea în Palatul Elysee, un adorabil cățel de culoare neagră. O corcitură labrador-griffon în vârstă de un an și jumătate, jucăuș și credincios. Nemo, acesta este numele cățelului, este văzut mereu, nedezlipit de președintele Emmanuel Macron, în sălile și pe culoarele palatului Elysse. Supravegheat, ca un bun de mare preț, de către securitatea palatului. Doamna Brigitte Macron a declarat jurnaliștilor că i-au dat cățelușului numele Nemo în onoarea marelui Jules Verne, un scriitor preferat al lui Emmanuel Macron.

O lungă tradiție imperială și apoi republicană obligă perechea conducătoare din statul francez să aibă, sau să adopte un cățel.

Cei din Palatul Elysee au adoptat în general labradori, considerați printre cele mai deștepte și credincioase patrupede. De exemplu Francois Mitterand a adoptat un labrador, de fapt o cățelușe, numită Baltique, Nicolas Sarkozy a doptat tot o cățelușe labrador numită Clara, iar François Hollande a adoptat-o pe Philae, o adorabilă cățelușe, tot labrador, care i-a dăruit, spre sfârșitul mandatului o mulțime de cățeluși, bine adoptați, de familii înstărite și normale.

Președinții Statelor Unite întotdeauna au avut, la Casa Albă, un animăluț. Cu o excepție, Donald Trump. Joe Biden are și iubește cățeii. Primul cățel cu care s-a instalat la Casa Albă, un ciobănesc german pe nume Major avea vederi republicane. Cățelul, nu Biden. Mușca pe toți negrii din Serviciul Secret. Așa că a fost înlocuit cu un cățel cu vederi democrate pe nume Commander, care mușcă pe toată lumea, indiferent de rasă!

Dar și personalitățile din cultură, artă și muzică au avut un prieten blănos.

Frank Sinatra a avut mai mulți căței. Pe toți îi chema la fel, Ringo. Freddy Mercury a avut șapte pisici, persane, toate albe, iar Kurt Cobain o pisicuță obișnuită numită Quisp, care s-a pierdut, a fugit, la moartea artistului. Alfred Hichcock a avut un prieten nedespărțit în terierul Sarah, care, spune el, i-a inspirat multe enigme. Paul McCartney a avut un ciobănesc englez pe nume Martha, iar Elvys Presley un setter vesel pe nume Hound Dog. James Dean, rebelul fără cauză, a primit un dar deosebit de la preafrumoasa Elisabeth Taylor, o pisicuță birmaneză, un animăluț minunat cu ochii violeți, foarte vocală și jucăușe pe nume Marcus.

Hamphrey Bogart avea un tovarăș fidel în Mac, the Scottish Terrier, care mânca numai ce îi dădea Bogy. Ernest Hemingway a avut, la proprietatea lui Finca Vigia, în Cuba, 54 de pisici, toate descendente dintr-o pisicuță polidactilă, semn de mare noroc, avea șase gheruțe, nu cinci. ”One Cat just Leads to Another. No Animal has More Liberty than the Cat!” notează laureatul premiilor Pulitzer și Nobel, cel mai complet autor american. Și exemplele pot continua pe multe pagini, fără a o uita pe Brigitte Bardot și primii ei căței, doi black spaniels. Dar și pe Alain Delon care a fost înmormântat lângă cățeii lui.

Și Adolf Hitler a avut o cățelușe pe nume Blondie, un ciobănesc german, care i-a salvat viața furerului în mai multe ocazii. Teoria conspirației spune că în anul 1953 un veterinar argentinian considerat foarte bun a fost dus pe sus în Kleine Deutschland să ofere asistență medicală unei cățelușe foarte bătrâne, un ciobănesc german, aflată pe moarte, în comă. Lângă cățelușă plângea în hohote un bătrânel, slab și adus de spate. Dacă ar fi avut mustață și păr pe cap ai fi jurat că este Adolf Hitler.

Să ne amintim că monarhia britanică avea în tradiție prezența a cel puțin doi reprezentați canini ai nostimei rase Corgi. Pe lângă mine a fost o corcitură foarte reușită de Corgi, o Dorgi, pe nume Urechiță, mama lui Miki. Nu ați mai văzut asemenea dispreț regal, ifose și răsfăț, parcă ar fi sărit chiar acum din poala reginei!

Mă uit în jur la cei cinci căței, nu sunt de rasă, ba mint, sunt din rasa ”căței iubiți”, acum dorm și visează, dau din lăbuțe și chițăie în somn, ce diverși sunt, ce personalități deosebite au și cum încearcă să comunice cu mine și ce repede vor să-mi fie pe plac. Când nu latră! Ca niște oameni. Nu, nu trebuie să umanizăm cățeii, sau pisicuțele, sunt destul de umani, mai loiali și mai cinstiți decât mulți oameni. Păcat că trăiesc așa de puțin!

Am primit curierul de Bruxelles cu multe informații interesante, dar să o lăsăm pe mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 septemrie 2024

BERBEC S-au strâns din nou toate pe capul tau, la serviciu şi acasă şi este evident ca nu poţi să le rezolvi pe toate, eşti deja în criză de timp, aşa că fă o alegere înţeleapta şi cere ajutor! Ofera-ti prilejuri de multumire şi satisfactie. Odihneste-te mai mult si evita efectele haosului şi dezmăţului organizat. Domeniul familiei este aspectat mediocru. Viața ta de astăzi este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul.

TAUR Daca vrei neapărat sa te auzi vorbind, trăncăneşte cu eleganţă şi snobism despre artişti, muzică şi film şi lasă-ţi prietenii în pace! Astăzi conjunctura indică că nu ai timp de bârfe! Ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului social pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau tot de pamant te ajuta involuntar sau dezinteresat sa rezolvi o problemă care iti părea ceva foarte greu de rezolvat. Mare atenţie la legaturile amoroase – cineva vrea să te înşele, oare cine?

GEMENI Ai o propunere nouă, care trebuie analizată, sau un proiect mai vechi, care este necesar să fie finalizat. La serviciu, la muncă, te comporţi foarte frumos, nu vrei să deranjezi pe nimeni! Este o zi în care trebuie sa te hotarasti. O decizie se impune si parca timpul a început sa vină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajeaza în luarea unor decizii intelepte si profitabile se intinde pe o perioadă mai lunga de timp. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa. Domeniile de aplicare sunt în primul rand meseria, profesia şi relatiile de afaceri, dar si prietenii şi, în general, cei din jurul tău. Schimbarea este necesara si face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire.

RAC Nu prea te interesează cei din jur, rezultatul contează. L-ai citit pe Machiavelli! Eşti prea obosit ca să te bucuri de succes, dar te-ai obişnuit, victoriile fără glorie sunt specialitatea ta. Poziţiile planetelor iţi indică o vreme bună pentru o posibilă rezolvare cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea. Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur şi mai ales Luna, indica reuşita si succes. De asemenea, cheltuieli, dar şi posibile încasari, probabil amărâtul de salariu, sau începutul unor proiecte şi relatii profitabile.

LEU Cei din jurul tău sunt sursa neplăcerilor tale. Nu ai ce să faci, eşti crucificat pe destinul tău, familia nu ţi-o alegi. Fiecare cu crucea lui, dar nu exagera. Trece greul, cum a venit! Influenţele astrale îţi arată faptul că lucrurile încep să meargă spre bine, la serviciu, acasă sau în domeniul sentimental. Fii atent la nişte termene, sau întâlniri, să nu întârzii! Perioada îţi este, inca o data, favorabilă. Totusi, este o zi amestecata. Cine riscă, nu câştigă! Impresia generală a horoscopului tău tranzitat este de reasezare si regandirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, semnul tău, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare.

FECIOARĂ Mici probleme la serviciu. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, eşti un maestru, dar nu pierde din vedere scopul final către care converg amănuntele. Nu amesteca plăcutul cu utilul! O perioada de timp care este propice pentru planuri de viitor. Daca nu esti atent, s-ar putea sa pierzi un lucru la care tii mult. Normal! Este o perioada in care incerci sa recuperezi unele intarzieri. Intreprindere sortita din start eşecului, pentru ca viata si timpul nu tine seama de programele, termenele si proiectele noastre. Tema ta astrala din ziua in chestiune este complexa. Atentie la lucrurile marunte, la detalii !

BALANŢĂ Domeniul relaţiilor sociale este afectat în distopia sanitară. Nu eşti încă nervos, dar sigur, agitat! Încercă să destinzi atmosfera, ceilalţi pot fi recunoscători, pentru că "fericiţi sunt făcătorii de pace"! Aspectele nefaste, influentele negative care ne bantuie, intunericul care ne doboară, încet-încet creşte, ziua se micşorează, oamenii sunt mai… proşti! Atât pagubă să fie – nimic nou! Horoscopul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “investitii, castiguri si realizari”. Si cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiană!

SCORPION Ai dezgropat securea războiului şi vrei ca toată lumea să te urmeze! Încearcă să găseşti o soluţie paşnică, fără scandal, negociabilă, pentru că "cine scoate sabia, de sabie va pieri"! Înafară de înclinaţia ta războinică, este o perioada excelenta pentru domeniul legaturile amoroase, relaţii de dragoste (întarirea celor vechi sau stabilirea unor noi relatii). Este, de asemenea, cea mai buna perioada pentru afacerile în/şi de familie. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent. Singurul aspect negativ se refera la risc – atentie la incidente şi accidente!

SĂGETĂTOR Crezi că te poţi înţelege cu cei din jurul tău pe muteşte, că o să înţeleagă ei ce vrei tu. Greşeală mai mare nu există! Comunică clar şi apăsat intresele tale, dacă chiar vrei să prevalezi. Este un timp al bilantului dar si al sperantei. Al certitudinii, dar si al proiectelor. Al sărbătoririi, dar si al solitudinii. Nu trebuie sa lasi nimic intamplator, pentru ca totul, tot ce se intampla are logica si filosofia proprie. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşita din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite!

CAPRICORN Conjunctura arată că lucrurile încep să meargă spre bine, la serviciu, acasă, sau în domeniul sentimental. Fii atent la nişte termene, sau întâlniri, să nu întârzii! Timpul parcă zboară! Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie dacă ieşi în oraş. Limitează cheltuielile la strictul necesar și nu te băga în aglomerație. Rezolva cu mult calm discutiile cu anturajul apropiat – diplomatia si intriga au rezolvat mult mai multe probleme decat conflictele deschise. Curiozitatea ta înnascuta te împinge inainte, catre noi orizonturi. Nu trebuie sa fie neaparat expeditii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca si spatiile savanei africane.

VĂRSĂTOR Astăzi dai semnale clare: cei din jurul tău trebuie să te accepte aşa cum eşti, cu defectele şi calităţile tale, nu eşti dispus la negocieri şi compromisuri! Adevărul e cea mai bună minciună! Eşti tentat sa cheltuiesti mult si utopic, fiind doar o descarcare din cauza unei instabilitati emotionale trecatoare. Domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene. Planetele sunt raspandite în horoscop ca pietrele preţioase pe o tipsie de argint şi fac o multime de aspecte complexe intre ele. De remarcat Marte, bine aspectat, pentru tine, ceea ce arată şi o intărire a vointei proprii si faptul ca astepţi sau urmaresti dezvoltarea unei situatii. În general, favorabila!

PEŞTI Treci printr-o perioadă enervantă, peste tot se pare că întâmpini situaţii dificile. Dar, eşti aproape de o rezolvare pentru una dintre problemele tale. Încă un mic efort, haide, că poţi! Eşti într-o perioadă bună, chiar dacă te enervezi un pic. Nu neaparat că ai avea performanţe de excepţie la serviciu sau acasă – şi asta se poate întampla – dar astăzi toată lumea te place. Nu amesteca utilul cu plăcutul! Este o perioada bunicica, in toate aspectele, mai putin banii obtinuti prin comert. Evita, in perioada zilei de azi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fara multe consultari şi discutii – risti sa ti-o ia altul inainte!