În replică, premierul Ludovic Orban consideră că nu are niciun motiv pentru a-şi da demisia după incendiul produs în spitalul de la Piatra Neamţ, el arătând că ceea ce s-a întâmplat „ţine de managementul unui spital şi de deciziile care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă”.

„Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ este o chestiune care ţine de managementul unui spital şi de deciziile care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă, care a fost mutată cu nici 24 de ore înainte de la etajul III la etajul II. În urma acestei drame, noi am luat imediat decizii, imediat ce am aflat am pus în mişcare întreg mecanismul.

Ministrul Tătaru a fost la Piatra Neamţ, a văzut ce se întâmplă, m-am dus la centrul de comandă împreună cu toată echipa de comandă, am asigurat transportul pacienţilor care erau la terapie intensivă, am identificat locaţia în care să poată fi mutaţi, am luat decizii legate de transportul medicului-erou. Am declanşat acţiuni de verificare în toate spitalele, la toate secţiile de terapie intensivă, în urma acestor acţiuni de verificare va exista un plan de conformare”, a a declarat Ludovic Orban la Romania TV.

Premierul a mai spus că a prezentat în primă lectură o ordonanţă de urgenţă prin care se va aloca o sumă de minimum 50 de milioane de euro pentru finanţarea lucrărilor de modernizare a instalaţiilor din spitale.

Orban: „Vinovații trebuie să plătească”

Despre tragedia de la Piatra Neamț, Orban a mai spus că vinovații trebuie să plătească: „Acolo se face o anchetă penală. Eu am dat dispoziţie la toate structurile de subordonare guvernamentală să sprijine ancheta cu profesionalism şi cu celeritate, astfel încât să fie identificaţi responsabilii. Acolo există o răspundere uriaşă şi cei care sunt vinovaţi trebuie să fie pedepsiţi. Nu este suficientă o demisie.

Cum să fie suficientă o demisie? Acolo este o anchetă penală care trebuie să identifice responsabilii, odată cu identificarea responsabililor să facă toate demersurile pentru trimiterea în judecată a celor responsabili. Acolo este clar. Au fost efectuate lucrări de intervenţie, s-au făcut inclusiv lucrări de construire a unui perete de rigips, s-au mutat în dimineaţa zilei respective pacienţii de la etajul 3, unde era secţia de ATI, la etajul 2, ori acolo sunt nişte lucruri care trebuie cercetate, trebuie identificaţi responsabilii, iar ei trebuie pedepsiţi”, a afirmat premierul.