Tradiții care marchează începutul iernii. Ritualuri și festivaluri

Solstițiul de iarnă este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. În emisfera nordică, are loc la sfârșitul lunii decembrie; în emisfera sudică, are loc în iunie. Popoarele din întreaga lume au ales, în timpul acestor Sărbători, să organizeze diferite evenimente.

Solstițiul de iarnă în istoria omenirii de Sărbători

De la vechii romani până la indigenii americani, culturile din întreaga lume au organizat de mult timp ospețe și au făcut diferite sărbători în jurul solstițiului de iarnă.

1. Saturnalia

Cultura occidentală datorează multe dintre sărbătorile tradiționale de la mijlocul iernii – inclusiv cele de Crăciun – Saturnaliei, o veche sărbătoare romană a solstițiului dedicată lui Saturn, zeul agriculturii și al timpului. Deși a început ca o sărbătoare de o zi la începutul lunii decembrie, acest festival păgân s-a extins ulterior într-o petrecere de o săptămână, care se întindea de la 17 la 24 decembrie. În timpul celui mai vesel și mai popular dintre festivalurile romane, normele sociale dispăreau, toată lumea participând la jocuri de noroc, băutură, ospăț și schimb de cadouri.

2. Ziua Sfintei Lucia

Acest festival tradițional al luminilor din Scandinavia o onorează pe Sfânta Lucia, unul dintre primii martiri creștini, dar a fost încorporat în tradițiile anterioare ale solstițiului nordic după ce mulți nordici s-au convertit la creștinism în jurul anului 1000 d.Hr. Conform vechiului calendar iulian, 13 decembrie (data care este dată în mod tradițional ca fiind ziua în care, în anul 304 d.Hr., romanii au ucis-o pe Lucia pentru că a adus hrană creștinilor persecutați care se ascundeau în Roma) a fost, de asemenea, cea mai scurtă zi din an.

Fiind un simbol al luminii, Lucia și sărbătoarea ei se îmbinau în mod natural cu tradițiile solstițiului, cum ar fi aprinderea focurilor pentru a speria spiritele în timpul celei mai lungi și întunecate nopți din an. În ziua Sfintei Lucia, fetele din Scandinavia poartă rochii albe cu eșarfe roșii și coronițe de lumânări pe cap, ca un omagiu adus lumânărilor pe care Lucia le purta pe cap pentru a-și lumina drumul în timp ce purta în brațe mâncarea interzisă.

Sărbători cu tradiție în China și Iran

3. Dong Zhi

Sărbătoarea chinezească a solstițiului de iarnă, Dong Zhi (care înseamnă „Sosirea iernii”) salută revenirea zilelor mai lungi și creșterea corespunzătoare a energiei pozitive în anul care urmează. Având loc cu doar șase săptămâni înainte de Anul Nou chinezesc, festivalul are o semnificație importantă pentru mulți oameni și se crede că este ziua în care toată lumea îmbătrânește cu un an.

Este posibil ca sărbătoarea să fi început ca un festival al recoltei, când fermierii și pescarii își luau timp liber pentru a sărbători alături de familiile lor.

Astăzi nu este o sărbătoare oficială, dar rămâne o ocazie pentru familii de a se reuni pentru a sărbători anul care a trecut și pentru a împărtăși urări de bine pentru anul care urmează.

4. Shab-e Yalda

În cea mai lungă noapte din an, iranienii din întreaga lume sărbătoresc triumful lui Mithra, Zeul Soarelui. Această sărbătoare și victoria asupra întunericului are loc în cadrul vechiului festival Shab-e Yalda (care se traduce prin „Noaptea nașterii”). Conform tradiției, oamenii se adună în cea mai lungă noapte din an pentru a se proteja reciproc de rău. Aceștia aprind focuri pentru a-și lumina calea prin întuneric și fac acte de caritate. Prietenii și familia se alătură pentru a-și face urări, se ospătează cu alimente festive și citesc poezii, în special opera poetului persan Hafiz din secolul al XIV-lea. Unii stau treji toată noaptea pentru a se bucura de momentul în care soarele răsare. Soarele alungă răul în această tradiție.

Solstițiul de iarnă din America de Sud

5. Inti Raymi

În Peru, la fel ca în restul emisferei sudice, solstițiul de iarnă este sărbătorit în iunie. Inti Raymi (festivalul Inti Raymi (Quechua pentru „festivalul soarelui”), care are loc la solstițiu, este dedicat onorării lui Inti, zeul soarelui. Înainte de cucerirea spaniolă, incașii țineau post timp de trei zile înainte de solstițiu. Înainte de răsăritul celei de-a patra zile, se duceau într-o piață ceremonială și așteptau răsăritul soarelui.

Când acesta apărea, se ghemuiau în fața lui, oferind cupe de aur de chicha (o bere sacră făcută din porumb fermentat). În timpul ceremoniei erau sacrificate animale. Incașii foloseau o oglindă pentru a concentra razele soarelui și a aprinde un foc. După cucerire, spaniolii au interzis sărbătoarea Inti Raymi. Cu toate aceasta, tradiția a fost reînviată în secolul al XX-lea (cu sacrificii simulate) și continuă și astăzi.

6. Shalako

Pentru Zuni, unul dintre popoarele indigene americane Pueblo din vestul statului New Mexico, solstițiul de iarnă semnifică începutul anului și este marcat printr-un dans ceremonial numit Shalako. După ce a postit, s-a rugat și a observat răsăritul și apusul soarelui timp de mai multe zile înainte de solstițiu, Pekwin, sau „Preotul Soarelui”, anunță în mod tradițional momentul exact al itiwanna, renașterea soarelui, cu o chemare lungă și tânguitoare.

Odată cu acest semnal, încep bucuria și dansul. Atunci, 12 kachina cu măști dansează împreună cu Shalako – efigii înalte de 1,5 metri cu capete de păsări, văzute ca mesageri ai zeilor. După patru zile de dans, sunt aleși noi dansatori pentru anul următor. Ciclul anual începe din nou.

7. Soyal și tradiția de Sărbători

La fel ca și Zuni, se crede că Hopi din nordul Arizonei se numără printre descendenții misteriosului popor Anasazi, vechii nativi americani care au cunoscut bogăția începând cu anul 200 î.Hr. (Întrucât Anasazi nu au lăsat nicio înregistrare scrisă, putem doar specula cu privire la riturile lor de solstițiu de iarnă, dar amplasarea pietrelor și a structurilor din ruinele lor, cum ar fi Chaco Canyon din New Mexico, indică faptul că au manifestat cu siguranță un interes deosebit pentru mișcarea soarelui).

În celebrarea solstițiului Hopi de la Soyal, „Șeful Soarelui” își asumă îndatoririle lui Pekwin de la Zuni. Acesta anunță apusul soarelui la solstițiu. Începe apoi o ceremonie care durează toată noaptea și care include aprinderea focurilor, dansuri și, uneori, oferirea de cadouri. În mod tradițional, observatorul solar Hopi nu era important doar pentru tradiția solstițiului de iarnă, deoarece observarea soarelui a condus, de asemenea, la plantarea culturilor și la respectarea ceremoniilor și ritualurilor Hopi pe tot parcursul anului.

8. Toji

În Japonia, solstițiul de iarnă este mai puțin un festival. Este mai degrabă o practică tradițională centrată pe începerea noului an cu sănătate și noroc. Este un moment al anului deosebit de sacru pentru fermieri. Aceștia salută revenirea unui soare care le va hrăni culturile după iarna lungă și rece. Oamenii aprind focuri de tabără pentru a încuraja revenirea soarelui. Focuri uriașe ard pe Muntele Fuji în fiecare 22 decembrie.

O practică foarte răspândită în timpul solstițiului de iarnă este aceea de a face băi calde parfumate cu yuzu. Despre acestea se spune că alungă răcelile și ajută sănătatea. Multe băi publice și izvoare termale aruncă yuzu în apă în timpul solstițiului de iarnă. Mulți japonezi mănâncă, de asemenea, dovleac kabocha deoarece se crede că aduce noroc.