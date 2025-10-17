Opt miniștri nu și-au publicat declarațiile de avere și interese, deși legea îi obligă

Opt miniștri din cabinetul premierului Ilie Bolojan nu și-au făcut publice declarațiile de avere și interese, deși legea îi obligă. Printre aceștia se numără reprezentanți ai PSD, PNL și USR. În același timp, premierul amenință primarii cu publicarea listelor celor care au restanțe la plata CASS.

Transparența din Guvernul condus de Ilie Bolojan este pusă sub semnul întrebării, după ce opt membri ai cabinetului nu și-au publicat declarațiile de avere și de interese, deși termenul legal a fost depășit.

Conform datelor verificate de redacție, nici până la 16 octombrie 2025 nu există documentele obligatorii pe site-ul Guvernului sau al Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Este vorba despre miniștri din toate cele trei formațiuni care susțin actualul Executiv: PSD, PNL și USR.

Pe lista celor care nu și-au publicat declarațiile de avere se află:

Marian Neacșu , vicepremier (PSD)

Alexandru Nazare , ministrul Finanțelor Publice (PNL)

Oana Țoiu , ministra de Externe (USR)

Radu Marinescu , ministrul Justiției (PSD)

Daniel David , ministrul Educației (PNL)

Florin Barbu , ministrul Agriculturii (PSD)

Diana Buzoianu , ministra Mediului (USR)

Bogdan Ivan, ministrul Energiei (PSD)

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, toți demnitarii sunt obligați să își depună declarațiile de avere și interese anual, până la data de 15 iunie, sau în termen de 30 de zile de la numirea în funcție.

Neîndeplinirea acestei obligații reprezintă contravenție și poate atrage sancțiuni, inclusiv amenda de până la 2.000 de lei sau sesizarea Agenției Naționale de Integritate.

Ironia situației este accentuată de declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan, care amenința administrațiile locale cu măsuri de transparență forțată în cazul neplății contribuțiilor la asigurările de sănătate (CASS).

„Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată. Neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a spus premierul la B1 TV.

În același interviu, premierul Bolojan a acuzat o parte dintre primari că reacționează exagerat la noile reguli impuse administrațiilor locale.

„Nu există niciun motiv, în momentul de față, ca să existe blocaje în administrația centrală sau locală din această modificare. Această modificare s-a făcut în fiecare an. În condițiile în care nu există o limitare a unor cheltuieli din administrația locală, la nivelul cheltuielilor medii lunare, pe primele nouă luni ale anului, avem în lunile noiembrie și decembrie un val de cheltuieli. Asta este o dovadă statistică pe care am probat-o în anii trecuți, prin care, practic, aceste cheltuieli se dublează”, a explicat premierul.