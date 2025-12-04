Operațiune amplă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă

Republica Moldova. Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale deschise pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) precizează că acțiunile vizează un dosar care include și deplasările și instruirile din Serbia, efectuate în vara–toamna acestui an de către persoane suspectate că ar fi fost antrenate pentru organizarea unor acțiuni destabilizatoare pe teritoriul Republicii Moldova.

„La această oră, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica Moldova, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara-toamna acestui an”, se menționează în comunicat.

Perchezițiile sunt în plină desfășurare, iar autoritățile promit că vor reveni cu informații suplimentare pe parcursul zilei.

Cu o zi mai devreme, la 3 decembrie, alți cinci învinuiți, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în vederea pregătirii dezordinilor în masă planificate în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din 2024, au fost trimiși în judecată. Cei cinci, cu vârste cuprinse între 27 și 50 de ani, ar fi urmat instruiri privind tactici de destabilizare, pilotarea dronelor și provocarea panicii în spațiul public.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), printre aceștia se numără un cetățean al Finlandei și patru cetățeni ai Republicii Moldova, originari din Chișinău, Criuleni și Tighina. Doi co-organizatori ai grupului, „instruiți să coordoneze subgrupuri de participanți la manifestații publice cu caracter destabilizator”, au fost plasați în arest la domiciliu.

Anchetatorii susțin că trei dintre învinuiți ar fi fost racolați chiar în timpul unui antrenament sportiv în parcul Valea Trandafirilor, de către o altă învinuită deja trimisă în judecată. Aceasta le-ar fi propus „antrenamente sportive” în România, remunerate cu „400–500 de dolari pe săptămână (primiți pe portmonee electronice în criptomonedă)”. Alți doi ar fi acceptat implicarea după discuții purtate pe aplicațiile Telegram și Yandex.

Odată ajunși în România, traseul lor ar fi continuat spre Bosnia și Herțegovina. Acolo, învinuiții afirmă că „au rămas fără pașapoarte și fără telefoane”. Potrivit PCCOCS, aceștia ar fi fost duși într-o tabără improvizată în pădure, „unde erau mai multe corturi și calculatoare la mese, unde alți participanți învățau să piloteze drone”. Instruirile ar fi fost oferite de vorbitori de limbă rusă, pe durata a una-două săptămâni, și ar fi inclus pilotarea dronelor, provocarea panicii și haosului, penetrarea cordoanelor poliției și utilizarea obiectelor inflamabile.

La întoarcerea în Republica Moldova, cei cinci au fost reținuți chiar la intrarea în țară. În timpul perchezițiilor, asupra femeii învinuite au fost găsite mini-drone cu cameră video și mecanisme de aruncare, precum și „dispozitive pirotehnice”, componente de drone, ochelari VR și echipamente de control radio.

De la un alt învinuit au fost ridicate aproape 300 de pliante cu caracter discriminatoriu, care „promovau idei de intoleranță și ostilitate între adepții diferitor confesiuni religioase”. Consiliul pentru Egalitate, într-un aviz din 16 octombrie 2025, a constatat că aceste materiale utilizau imagini și expresii menite „să provoace sentimente de ură, respingere și dezbinare”. Pliantele conțineau inclusiv imagini cu candidatul care avea să câștige alegerile prezidențiale, alături de un mitropolit din Republica Moldova.

Cetățeanul Finlandei a declarat în timpul audierilor că verișorul care l-ar fi racolat i-a spus că „documentele” transportate erau „destinate ajutorării unei biserici din Moldova”.

În urma deciziilor judecătorului de instrucție, cei doi co-organizatori au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți învinuiți sub control judiciar.

Procuratura amintește că într-un dosar conex, în septembrie 2024, șapte bărbați au fost condamnați pentru dezordini în masă, iar alte cinci persoane au fost trimise recent în judecată — printre ele aflându-se și un inculpat vizat de sancțiuni europene pentru vandalizarea unor clădiri din Paris.