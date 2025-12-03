Cinci persoane trimise în judecată pentru instruiri în Serbia și planificarea protestelor în Republica Moldova. Video

Republica Moldova. Cinci persoane, printre care un cetățean al Finlandei, au fost trimise în judecată pentru participarea la instruiri desfășurate în Bosnia și Herțegovina, în vederea provocării de dezordine publică în perioada alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024. Ancheta arată că aceștia ar fi fost instruiți în pilotarea dronelor, tactici de provocare a panicii și crearea haosului în spațiul public.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), grupul include un cetățean finlandez și patru cetățeni ai Republicii Moldova, originari din Chișinău, Criuleni și Tighina. Doi co-organizatori, plasați sub arest la domiciliu, ar fi avut rolul de a coordona subgrupuri participante la manifestații publice cu caracter destabilizator.

Trei dintre inculpați ar fi fost recrutați în timpul unui antrenament sportiv în parcul Valea Trandafirilor de către o altă învinuită deja trimisă în judecată. Aceasta le-ar fi propus „antrenamente sportive” în România, cu remunerare între 400–500 de dolari pe săptămână, plătiți în criptomonedă. Alți doi au fost convinși să participe după discuții pe aplicațiile Telegram și Yandex.

Odată ajunși în România, traseul ar fi continuat către Bosnia și Herțegovina, unde participanții „au rămas fără pașapoarte și fără telefoane” și au fost cazați într-o tabără amenajată în pădure, cu corturi și calculatoare. Acolo ar fi fost instruiți de vorbitori de limbă rusă timp de una-două săptămâni în pilotarea dronelor, tactici de provocare a panicii, penetrarea cordoanelor poliției și utilizarea obiectelor incendiare.

La revenirea în Republica Moldova, cei cinci au fost reținuți la intrarea în țară. Perchezițiile au scos la iveală mini-drone cu cameră video, dispozitive pirotehnice, componente de drone, ochelari VR și echipamente de control radio.

De asemenea, unui alt inculpat i-au fost ridicate aproape 300 de pliante cu conținut discriminatoriu, care promovau intoleranța între adepții diferitelor confesiuni religioase și includeau imagini cu candidatul prezidențial și un mitropolit din R. Moldova.

Doi co-organizatori au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți sub control judiciar. Conform Codului penal, organizarea sau conducerea dezordinilor în masă se pedepsește cu 4–8 ani de închisoare. În cazul bărbatului cu pliante, procurorii au adăugat infracțiunea de instigare la acțiuni violente motivate de prejudecată, sancționată cu amendă de până la 30.000 de lei sau închisoare de până la trei ani.

PCCOCS precizează că urmărirea penală continuă pentru alți membri ai grupului, iar toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă.

Într-un dosar conex, în septembrie 2024, șapte bărbați au fost condamnați pentru dezordini în masă, iar alte cinci persoane, printre care un inculpat vizat și de sancțiuni europene pentru vandalizarea unor clădiri din Paris, au fost recent trimise în judecată.