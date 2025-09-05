Politica Doi apropiați ai grupării „Kitaeț”, reținuți la Chișinău. Suspiciuni de „visterie criminală” și planuri de destabilizare







Republica Moldova. Nouă percheziții, bunuri de lux ridicate și doi bărbați reținuți. Poliția spune că aceștia ar fi apropiați ai grupării „Kitaeț”. Unul dintre ei gestiona așa-numita „visterie criminală”, unde lunar intrau aproximativ 100.000 de dolari din activități ilegale.

În zilele de 2 și 3 septembrie, anchetatorii au efectuat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Au fost ridicate trei automobile de lux, sume importante de bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, evaluate la peste două milioane de lei.

În cadrul urmăririi penale, doi bărbați apropiați autorității criminale Kitaeț au fost recunoscuți în calitate de învinuiți. Printre aceștia se numără un individ cunoscut sub pseudonimul „Vova Davai”, care ar fi supravegheat activitățile ilegale ale grupărilor afiliate și ar fi gestionat „visteria criminală”.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, precum și a victimelor care au avut de suferit. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Potrivit autorităților de la Chișinău, Kremlinul se foloseşte de liderii crimei organizate pentru destabilizarea situaţiei social-politice din Republica Moldova și deturnarea alegerilor parlamentare din toamna viitoare. Sub ghidarea mentorilor de la Moscova, autorităţile interlope ar pregăti o răscoală de proporţii în închisorile moldovenești.

Președinta Maia Sandu a declarat după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 30 iulie că Rusia folosește grupările criminale ale lui Grigore Caramalac, alias Bulgarul, și Oleg Pruteanu pentru a destabiliza situația din țară. Evenimentul Zilei a scris anterior despre implicarea lui Caramalac în politica moldovenească, în sprijinul partidelor pro-ruse. La rândul său, Pruteanu a negat orice implicare în politică, inclusiv în destabilizări.

Pe rețelele de socializare a devenit virală o înregistrare video anonimă, în care un bărbat cu mască și vocea schimbată avertizează, în limba rusă, despre pericolul unei răscoale în penitenciare. Acesta susține că revolta ar fi pregătită de liderul interlop Serghei Ciobanu, alias Kitaeț (Chinezul), care ar lucra la comanda FSB-ului rusesc. Potrivit sursei anonime, Ciobanu ar fi primit o sumă mare de bani pentru organizarea dezordinelor în masă la Chișinău.

Serghei Ciobanu-Kitaeț deține cel mai înalt titlu în ierarhia criminală din spațiul post-sovietic – cel de „hoț în lege”.

Anonimul mai susține că FSB-ul rusesc, folosindu-se de lideri interlopi, controlează situația din penitenciarele moldovenești. În trecut, Moscova s-ar fi bazat pe Vladimir Moscalciuc, alias Makena, dar acesta ar fi intrat în dizgrație după ce ar fi îndemnat deținuții să voteze pentru Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc.

„Plahotniuc nu era agreat de Moscova. Atunci FSB-ul a decis să transmită puterea din pușcării lui Serghei Ciobanu. Acum Vova Makena controlează doar Penitenciarul nr. 9 din Pruncul, iar celelalte penitenciare sunt sub influența lui Kitaeț”, afirmă sursa.

Conform aceleiași surse, Serghei Ciobanu ar pregăti, la indicația FSB-ului, dezordini de proporții și pe străzile Chișinăului, în special în fața instituțiilor statului, cum ar fi Guvernul și Parlamentul.

„Responsabil pentru dezordinele în stradă este polojenețul Vladimir Chitoroga, poreclit Vova Davai. Pentru altercații au fost pregătiți foști deținuți, sportivi și reprezentanți ai lumii interlope. Vova Davai este responsabil de haznaua grupării Kitaeț”, afirmă sursa anonimă.