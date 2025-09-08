Social

Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pavilionul României

Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pavilionul României
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Opera Națională București a reprezentat România la Expo 2025 Osaka printr-un concert cu sala arhiplină susținut pe scena principală a expoziției, și prin recitaluri camerale la Pavilionul României.

Opera Națională București la Expo 2025 Osaka

Gala Stele ale Operei Românești, care a avut loc pe 4 septembrie, i-a adus pe scenă pe soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, împreună cu Orchestra Operei, condusă de Daniel Jinga. Programul a reunit partituri de Puccini, Verdi, Enescu, Brediceanu, dar și o primă audiție internațională – Fandacsia de Dan Dediu.

Reacția publicului nipon a fost entuziastă, aplauzele prelungite și cererea de bis confirmând interesul pentru repertoriul propus. Mulți spectatori au rămas la final pentru autografe și fotografii cu artiștii.

Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generații
A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generații

Un vizitator japonez a mărturisit: „Nu știam foarte multe despre muzica românească. Interpretarea orchestrei și a soliștilor mi-a arătat o expresivitate pe care nu o voi uita. Am simțit o legătură foarte directă cu ceea ce cântau.”

O altă spectatoare niponă: „Vocea sopranei Anita Hartig m-a emoționat până la lacrimi. Mi-a plăcut tot concertul, mi s-a părut plin de energie și de culoare.”

Opera Națională București la Expo 2025, trei recitaluri camerale la Osaka

Prezența Operei Naționale la Osaka a continuat cu trei recitaluri camerale susținute de instrumentiști din orchestră la Pavilionul României, pe 5, 6 și 7 septembrie. Serile au adus lucrări din repertoriul românesc și internațional, atrăgând vizitatori curioși să descopere mai mult din cultura României.

Directorul general al ONB, Daniel Jinga, a subliniat că astfel de evenimente dau României ”șansa de a-și arăta talentul muzical în fața unui public global”. La rândul său, comisarul general al României pentru Expo 2025, Ferdinand Nagy, a precizat că ”recitalurile și concertul au consolidat poziția Pavilionului României printre cele mai vizitate spații culturale ale expoziției”.

Participarea Operei Naționale București la Expo 2025 Osaka demonstrează că, dincolo de diplomatie și economie, cultura rămâne unul dintre cele mai puternice argumente prin care România se prezintă lumii. Participarea României la Expo 2025 Osaka a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe.

Organizatori și parteneri

Organizator: Ministerul Afacerilor Externe, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Co-organizator : Opera Națională București

Parteneri culturali: The Culture Club, Pro Contemporania.

Parteneri media: Evenimentul Zilei, Capital, Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Apa caldă, sistată din nou în Capitală. Zonele afectate și durata lucrărilor
14:27 - Resturile unei drone, găsite de polițiștii de frontieră din Polonia
14:21 - CFR Călători modifică circulația trenurilor. Rutele afectate în perioada 6 - 25 octombrie
14:10 - Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
14:03 - Sondaj INSCOP. Percepția românilor despre Uniunea Europeană
14:02 - Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pa...

Proiecte speciale